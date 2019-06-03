Suriyeli aşiretlerden "YPG/PKK'ya yardımı kesin" çağrısı

ANKARA (AA) - Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, dün Azez'de 14 sivilin öldüğü terör saldırısını kınayarak, ABD öncülüğündeki koalisyona, çocuk, kadın ve yaşlıları katleden terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini durdurma çağrısı yaptı.

Meclisin yazılı açıklamasında, "Rejim ajanı, terörist ve Suriye halkının düşmanı PYD, Azez'de pazar yerinde bomba yüklü araç patlattı. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 14 kişi şehit oldu. İşlenen bu menfur cinayet bütün dinler ve uluslararası normlara göre kınanan bir eylemdir. Biz de bu çirkin cinayeti kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumdan Suriye halkını korumaları talep edilen açıklamada, "(ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı) Koalisyonu PYD'ye verdiği desteği durdurmaya ve tüm ilişkilerini kesmeye davet ediyoruz çünkü bu terör örgütü, koalisyondan aldığı destekle Suriyeli çocuk, kadın ve yaşlıları öldürüyor." değerlendirmesine yer verildi.

Suriyeli Arap, Türkmen, Kürt ve Süryanilerden oluşan 150 aşiret, 21 Aralık 2018'de YPG/PKK işgaline karşı "Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi" çatısı altında birleşmişti.

ABD'den aldığı destekle Suriye topraklarının üçte birini işgal eden YPG/PKK, bu bölgelerde tehcir, zorla silah altına alma, keyfi tutuklama, muhalif sesleri bastırma gibi uygulamalarını sürdürüyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine komşu Arap toprakları Münbiç ve Tel Rıfat'ta konuşlu YPG/PKK'lılar, sık sık bu bölgelerdeki sivil yerleşimlere saldırı düzenliyor.

Azez'deki güvenlik güçleri, dün pazar yerinde 14 sivilin öldüğü patlamayı YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde durduklarını açıklamıştı.