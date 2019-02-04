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Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat'ın katilinin cezası onandı

21 Eylül 2017 tarihinde Suriyeli aktivist Orouba Barakat (60) ile ABD vatandaşı gazeteci kızı Halla Barakat’ı (22) evlerinde bıçaklayarak öldüren sanık Ahmet Bereket'e verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesitarafından onandı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 15:29
Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat'ın katilinin cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Üsküdar'da Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve gazeteci kızı Halla Barakat’ı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapse çarptırılan Ahmet Bereket’in cezasını onadı. Dosya, Yargıtay'a taşındı.

Üsküdar'da 21 Eylül 2017 tarihinde Suriyeli aktivist Orouba Barakat (60) ile ABD vatandaşı gazeteci kızı Halla Barakat’ı (22) evlerinde bıçaklayarak öldüren sanık Ahmet Bereket, yerel mahkeme tarafından “nitelikli kasten öldürme” ve “kasten öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesine taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.

İstinaf, cezayı onadı

Daire, yerel mahkeme olan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu belirterek istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Yerel mahkemenin sanık hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası onanmış oldu. Dairenin onama kararının ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

Olayın geçmişi

Üsküdar’da 21 Eylül 2017 tarihinde Suriyeli aktivist Orouba Barakat ile ABD vatandaşı gazeteci kızı Halla Barakat evlerinde boğazları kesilmiş halde bulunmuştu. Eve giriş ve çıkış görüntüleri tespit edilen Ahmet Bereket, olayın ardından gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Bereket hakkında "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Davanın 13 Mart 2018 tarihindeki ilk celsesinde, olay günü maktulleri hiç görmediğini ve öldürmediğini savunan Ahmet Bereket, Halla Barakat’a yönelik eyleminden dolayı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Orouba Barakat’a yönelik eyleminden dolayı ise “kasten öldürme” suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 15:29
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