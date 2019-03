Suriyeli ailenin yürek burkan dramı

Şanlıurfa’da yaşayan 9 çocuklu Suriyeli Ahmet ailesinin yaşam şartları görenlerin yüreğini burkuyor. En büyüğü 18 yaşında, en küçüğü 9 aylık olan 9 çocuklu aile boş bir arazide kurdukları 5 metrekarelik çadırda yaşıyor. Ekonomik durumları olmadığı için ev kiralayamayan aile zor şarlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Said El Ahmet 5 yıl önce yüz binlerce Suriyeli gibi ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye geldi. Suriye’ye sınır komşu olan Şanlıurfa’ya yerleşen aile burada yaşamaya başladı. Ailenin reisi Suriyeli Said El Ahmet, ameliyatlı olduğundan ağır işlerde çalışamadığını söyledi. Suriye’de geçirdiği trafik kazası sonucu sakat kalan baba ağır işlerde çalışamıyor. Daha önceleri bir inşaatta bekçilik yapan Said El Ahmet, inşaat tamamlanınca işten ayrılmak zorunda kaldı. Ekonomik durumu olmadığından ev kiralayamayan aile Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde boş bir arsaya kurdukları çadırda ilkel şartlar altında yaşamaya çalışıyor. 9 çocuğu olan aile yırtık ve yamalı 5 metrekarelik çadırda barınıyor. Soğuk havalarda çevreden topladıkları çalı çırpılarla sobayı yakarak ısınan Suriyeli aile, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Tek geçim kaynakları 13 yaşındaki çocukları

Suriyeli ailenin geçim yükü 13 yaşındaki oğulları Atallah’ın omzunda. Küçük yaşına rağmen büyük sorumluluk üstelenen Atallah El Ahmet inşaatlarda günlük 15 - 20 liraya çalışarak ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyor. Çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını aktaran Suriyeli baba, kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini ifade etti.