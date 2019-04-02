0553 313 94 23

Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02 Nisan 2019 Salı 19:51
Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Akgün Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Suriyeli bir ailenin yaşadığı 4 katlı binanın giriş katındaki evde yangın çıktı. Bir anda evin salon kısmında bulunan koltuğa sıçrayan alevleri gören aile panikle dışarı çıkarken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı.



Kısa süre sonra yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu. Yangının sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 19:51
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
    1. Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0..
    2. Ülkede büyük şok! Ordu muhtıra verdi:..
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. Ümraniye ve Ataşehir’de oylar yeniden..
    5. Çanakkale'de otel yangını
    6. Ceza indirimi son dakika af yasası son..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız..
    8. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı..
    9. Saç egzaması nedir? Saç egzaması nasıl..
    10. Seçmen kanın aktığı sandığa gitmedi
    11. Bahçeli'den kandil mesajı
    12. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed..
    13. İmamoğlu, Yavaş ile görüştü
    14. Nihat Doğan'dan 'terbiyesiz' İstanbul..
    15. Kılıçdaroğlu: “Verdiğimiz sözleri..
    16. Valiliğin tekrar ettiği koşuya yoğun..
    17. Menteşe’de 29 mahalle muhtarı değişti
    18. Pentagon’dan F-35 açıklaması
    19. Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
    21. GÜNCELLEME - Milli Savunma..
    22. İstanbul hangi ilçelerin oyları..
    23. Galatasaray taraftarlarından Başkan..
    24. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    25. Tavuklu kereviz yemeği nasıl yapılır?..
    26. AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    27. Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili mesajı
    28. Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor..
    29. Belediye personelinden Başkan..
    30. İYİ Parti Afyonkarahisar’da seçim..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı