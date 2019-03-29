0553 313 94 23

Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı evde balkondaki malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.

29 Mart 2019 Cuma 16:04
Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Suriye uyruklu bir ailenin kaldığı evde balkondaki malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın korkuttu.


Yangın İzmit Yenişehir Mahallesi Banu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suriyeli bir ailenin yaşadığı apartman dairesinin balkonundan dumanlar geldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Komşuların yarması sonucu dumanların yükseldiği evdeki aile dışarı çıkarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri önce karşı dairede tek kalan bir çocuğu binadan çıkararak yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sonrasında balkonda tutuşarak evin içerisine ulaştığı belirlenen yangın söndürüldü. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı savcılıkta yalanladı
    1. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    2. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    3. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    4. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    7. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    8. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    9. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    10. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    11. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    12. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    13. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    14. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    16. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    17. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    18. Marmara’da poyraz fırtınası
    19. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    20. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    21. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    22. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    23. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    24. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    25. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    26. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    27. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    28. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    29. Mermer blokları altında kalan işçi..
    30. Yazıcı’nın mitingine yoğun katılım
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!