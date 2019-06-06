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Suriyeli ailelere bayram yardımı

İngiltere merkezli yardım derneğince Kilis'teki ihtiyaç sahibi bin 973 aileye Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş kartı dağıtıldı

06 Haziran 2019 Perşembe 15:54
Suriyeli ailelere bayram yardımı

KİLİS (AA) - Kilis'teki Suriyeli ihtiyaç sahibi bin 973 aileye Ramazan Bayramı dolayısıyla alışveriş kartı hediye edildi.

İngiltere merkezli Human Appeal Yardım Derneğince Ramazan Bayramı dolayısıyla başlatılan çalışma kapsamında Kilis'teki Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde kalan Suriyeli ihtiyaç sahiplerine alışveriş kartı dağıtıldı.

Suriyelilere yardım etmek için kente gelen dernek görevlileri, kamp yönetimince yapılan organizasyonla bin 973 aileye kartlarını teslim etti.

Yaklaşık 2 bin 100 aileye dağıtılması planlanan kartlarda 100 lira nakdi yardım bulunduğu, dağıtımların önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 15:54
  1. alışveriş kartı
  2. Human Appeal Yardım Derneği
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