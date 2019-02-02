BUDAPEŞTE (AA) - Hakkında herhangi bir mahkumiyet kararı verilmemiş olmasına rağmen polislere taş atma suçundan mahkum edilmiş gibi gösterilen Suriyeli Ahmed H'nin Macaristan Başbakanlık Ofisi'ne açtığı dava sonuçlandı.

Macaristan-Sırbistan sınır kapısında polisle düzensiz göçmenler arasında 4 yıl önce çıkan arbedede gözaltına alınıp "terör" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Suriyeli Ahmed H'nin Macaristan Başbakanlık Ofisi'ne karşı kişisel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı dava reddedildi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, Başbakanlık Ofisi'nin 2017'de başlattığı kampanyada Ahmed H'nin cezasının kesinleşmemiş olduğunu belirtmesi gerektiğini ama söz konusu ihmalin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu kaydetti.

Açıklamada ayrıca, Ahmed H'nin Başbakanlık Ofisi tarafından başlatılan kampanyanın tam olarak ne olduğunu bilmediğini ve isminin geçtiği bölümle ilgili sorulara da cevap veremediği belirtildi.

18 Ocak'ta görülen davada Ahmed H. kampanyanın ülke genelinde yaklaşık 8 milyon kişiye ulaştığını ve kişisel haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Başbakanlık Ofisi'nden 8 milyon Macar forinti (yaklaşık 150 bin lira) tazminat talep etmişti.

Macar hükümetince 2 yıl önce ülke genelinde başlatılan Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros karşıtı kampanyada, ''Başka bir Soros organizasyonu Amnesty International da Macar sınırını koruyan polislere taşla saldıran ve bu yüzden mahkum edilen Ahmed H'nin birçok defa serbest bırakılmasını talep etti.'' ifadesi yer almıştı.

- Olayın geçmişi

Macaristan ile Sırbistan arasındaki Röszke-Horgos Sınır Kapısı'nda 16 Eylül 2015'te Macaristan'ın açması için yüzlerce düzensiz göçmen kapıyı zorlamış, bunun üzerine Macar polisiyle sığınmacılar arasında arbede çıkmıştı.

Macar polisinin tazyikli su ve biber gazıyla müdahalesi üzerine düzensiz göçmenler polise tahta parçaları, taş ve şişelerle karşılık vermişti.

Davanın 2016'da görülen duruşmasında sanığın, polisleri, sınır kapısının 2 saat içinde açılmaması halinde kurulan kordonu yıkmakla tehdit ettiği, sınırda toplanan kalabalığa megafonla seslendiği, 3 kez polislere bazı cisimler attığı ve yasa dışı şekilde Macaristan'a girdiği iddia edilmişti.

Ahmed H. ise aile fertlerini güvenli ve meşru yollardan götürmek istediğini, bunda başarılı olamayınca Macaristan sınırına geldiğini, sınır kapısındaki arbedede yer almadığını, sadece aile üyelerine yardım etmeye çalıştığını, terörist olmadığını ve Macar kanunlarını hiçbir zaman ihlal etmek istemediğini söylemişti.

"Arbedede yer alarak sınırı yasa dışı ihlal etmek ve organize terör eylemi gerçekleştirmek" suçlarından 20 Eylül 2018'de 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ahmet H'nin bunun yanı sıra 10 yıl süreyle Macaristan'a girişi de yasaklanmıştı.

5 yıllık hapis cezasının 3'te 2'lik kısmını dolduran Suriyeli Ahmed H. 19 Ocak'ta şartlı olarak tahliye edilmişti.

AB ve ABD, Ahmed H'nin terör suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmasına tepki göstermişti.