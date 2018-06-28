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AK Parti'nin Suriyeli adayı hakkındaki iddialar yalan çıktı

Sosyal medyada AK Parti’nin Suriye kökenli Bursa milletvekili adayının seçimden sonra yaptığı iddia edilen konuşmanın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

28 Haziran 2018 Perşembe 17:14
AK Parti'nin Suriyeli adayı hakkındaki iddialar yalan çıktı

Sosyal medyada yer alan ve AK Parti’den Bursa milletvekili adayı olan Suriye kökenli Muhammed Erdoğan’ın seçildikten sonra yaptığı konuşmada, “bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız. Beni seçen Bursa halkına şükranlarımı sunuyorum” dediği ve bu konuşmasını Türkçe bilmediği için Arapça yaptığı iddia edildi.

Bu iddia TCvatanım isimli Facebook sayfasında 5 binden fazla paylaşım, 4 bine yakın beğeni aldı.

Ancak, AK Parti Bursa milletvekili seçildiği belirtilen Erdoğan’ın Arapça olarak “bu toprakları kanımızın son damlasına kadar koruyacağız, beni seçen Bursa halkına şükranlarımı sunuyorum” dediği iddiası doğru değil. Bursa birinci bölgeden AK Parti’nin 9. sıra adayı olan Muhammed Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olarak seçilemedi.

Kesin olmayan sonuçlara göre Bursa 1. bölgeden AK Parti 5 milletvekili, CHP 3 milletvekili, İYİ Parti 1 milletvekili, MHP 1 milletvekili çıkardı. AK Parti’den 9. sıradan aday olan Muhammed Erdoğan’ın kesin sonuçlar açıklandıktan sonra da milletvekili seçilebilmesi mümkün görünmüyor.

ERDOĞAN TÜRKÇE KONUŞABİLİYOR

Amerika’nın Sesi isimli haber sitesinin Suriye kökenli aday Muhammed Erdoğan hakkında hazırladığı haberin bir bölümünde, Erdoğan’ın Türkçe konuştuğu görülebiliyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 17:14
  1. Bursa
  2. Muhammed Erdoğan
  3. AK Parti
  4. 24 haziran seçimleri

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  • sedatkarakuşsedatkarakuş8 sa önce
    SEN İLK BAŞDA GİT MEMLEKETİN DEKANINI SONDAMLASINI VER,TÜRKİ YE CUMHURİYETİN İN SENİN GİBİ MEMLEKETİNDEN KAÇIP DA BURDA ERKEKLİK YAPANLARA İHTİYACI YOK
  • Emirhan canimEmirhan canim10 sa önce
    YAVVV BU SEREFSIZ ARAP VELEVKI SECILSEYDI DIYELIM KENDI ULKESINE TOPRAGINA IHANET EDEN VE KORUMAYAN BU EDEPSIZ ADI HERIF BIZIM TOPRAKLARI HADDINEMI DUSMUS KIRUMAK ,FAKAT ONU ADAY YAPANLAR UTANSIN
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