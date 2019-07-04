Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin davada firma sahibine tahliye

ANKARA (AA) - Ankara Siteler'de, 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 5 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında tutuklu firma sahibi tahliye edildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer İnal ile tutuksuz sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mustafa Demirci, duruşmaya gelmedi.

Kimlik tespitinin ardından sanık ve avukatlarının savunmalarına geçildi.

Sanık Ömer İnal, internet üzerinden mobilya satışı yapan bir şirketin sahibi olduğunu, mobilyaların Siteler'de anlaştığı firmalarca fason üretildiğini söyledi.

Yangın çıkan binada kiracı olduğunu bildiren İnal, binanın giriş katını kendisinin, diğer katların ise firması için fason üretim yapan sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk tarafından kira karşılığında kullandığını öne sürdü.

Adı geçen sanıkların her birinin kendi namına çalıştığını, bunlar arasında patron-işçi ilişkisi bulunmadığını savunan İnal, yangının Altınkaynak ve Potuk tarafından kullanılan birinci katta başladığını, yaşamını yitiren işçilerin ise sanıklardan Bekir Kanıgür'e ait üçüncü kattaki iş yerinde çalıştıklarını bildirdi.

Binada başka imkan bulunmadığı için elektrikli ısıtıcı kullanıldığını ifade eden İnal, "Kablolar alev alınca oradaki yanıcı maddeler tutuşmuş. Hayatını kaybeden işçilerden haberdardım ancak kimin ne iş yaptığını bilmiyordum. Benim muhatabım o işyerindeki ustalardır. Bunlar benim işçilerim değil, bana fason olarak üretim yapan kişilerin işçileriydi." dedi.

Yangının çıkmasına yol açan elektrikli ısıtıcıların firmasınca temin edildiği iddiasını kabul etmeyen İnal, suçsuz olduğunu savunarak tahliye talebinde bulundu.

- Diğer sanıklar

Sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk ise Ömer İnal'a ait iş yerinde prim karşılığı usta olarak çalıştıklarını, iş yerlerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdür.

İnal ile aralarında patron-işçi ilişkisi dışında herhangi bir üretim veya kira sözleşmesi bulunmadığını ileri süren sanıklardan Bekir Kanıgür, hayatını kaybeden işçileri İnal'ın bilgisi doğrultusunda kendisinin işe aldığını ifade etti.

İfadeler ve çapraz sorgu sırasında sanıkların avukatları arasında zaman zaman tartışma çıktı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmasının ardından aralarında yangından kurtarılan işçilerin de olduğu bazı kişileri tanık olarak dinledi.

Tanıkların tamamı, sanıklar Bekir Kanıgür, Sadettin Altınkaynak ve Sadık Potuk'un kendileri namına çalıştığını, İnal için fason üretim yaptıklarını, ölen işçilerin de Kanıgür'e ait iş yerinde çalıştıklarını bildirdi.

Tanık beyanlarının ardından söyleyecekleri sorulan sanıklar Kanıgür, Altınkaynak ve Potuk, tanıkların tamamının İnal'ın iş yerinde çalışan veya iş yaptığı kişiler olduğunu, aleyhteki beyanları kabul etmediklerini belirtti.

Beyanlardan sonra ara karar açıklayan mahkeme, sanık Ömer İnal'ı, tutuklulukta geçen süre, delillerin toplanmış olması ve kusur oranının değişme durumunu gözeterek tahliye etti.

Duruşmaya katılmayan sanık Mustafa Demirci'nin zorla getirilmesine karar veren mahkeme, davayı 8 Ekim'e bıraktı.











