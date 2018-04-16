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ABD üç şeyi başarmadan Suriye'den çıkmayacak

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağını söyledi. Haley "Kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız" dedi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
ABD üç şeyi başarmadan Suriye'den çıkmayacak

Haley, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'nin Suriye'de rejim ile mevcut durumda kesinlikle doğrudan  görüşmeyeceğini belirten Haley, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığına yönelik de  ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan  çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için  mücadele  edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın  bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız.'' diye konuştu.

ABD'DEN RUSYA'YA YENİ YAPTIRIMLAR

Rusya ile ilişkilere de değinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal  silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere yeni yaptırımlar  uygulayacaklarını bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı  Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esed ve  kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak.''  dedi.

Haley ''Fox News Sunday'' programında ise Rusya'nın Venezuela'da  Maduro hükümetine, Suriye'de Esed'e destek vererek ve İran ile iş birliği yaparak  ''yanlış aktörlerle'' çalıştığını, Rusya'nın ''hiç iyi dostları kalmadığını'' ve ''olanların da Rusya'ya zarar verdiğini'' söyledi.

 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:47
  1. Nikki Haley
  2. abd
  3. suriye

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  • haydahayda9 sa önce
    amerikan köpeği dobermen haley şunu demek ister 1 petrolü 2 topraklarını 3 canlarını almadan suriyeden çıkmazlar...
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