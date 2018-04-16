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'Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız'

Rusya'ya yeni yaptırımların bugün açıklanacağını belirten Washington'ın BM temsilcisi Haley, "Öncelikle  kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için mücadele  edeceğiz.  DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın bölgeye hakim  olmadığından emin olmalıyız'' açıklamasında bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 08:45
'Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız'

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağını söyledi.

Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Haley, ''Hedef, Amerikan birliklerin eve dönmesi ama Suriye'den üç şeyi başarmadan çıkmayacağız. Öncelikle kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz ve bunun için  mücadele edeceğiz. DEAŞ'ın tamamen yenilmesi gerek ve üçüncü hedef İran'ın  bölgeye hakim olmadığından emin olmalıyız" ifadesini kullandı.

Rusya ile ilişkilere de değinen Haley, Suriye'de rejimin kimyasal  silah bulundurması ve yapmasına yardım eden Rus şirketlere yeni yaptırımlar uygulayacaklarını bildirdi. Haley ''Rusya'ya yaptırımlar geliyor. Hazine Bakanı  Mnuchin, pazartesi günü bu yaptırımları açıklayacak. Yaptırımlar doğrudan Esad ve kimyasal silah kullanımıyla alakalı şirketlere uygulanacak" dedi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 08:45
  1. ABD

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