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Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist enselendi

Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sınırı geçen bir PKK'lı Ceylanpınar'da yakalandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 22:12
Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist enselendi

Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında 1 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 22:12
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  2. PKK
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  4. Suriye

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