Suriye'den Türkiye'ye geçen terörist enselendi
Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden sınırı geçen bir PKK'lı Ceylanpınar'da yakalandı.15 Ekim 2018 Pazartesi 22:12
Haseki kentine bağlı Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye geçen terör örgütü PKK/PYD mehsubu 1 terörist, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.
Ceylanpınar'ın Maden Mahallesi'nden geçen sınır hattında 1 kişiyi fark eden jandarma harekete geçti. Ekipler yaptıkları kontrolde PKK/PYD mensubu olduğu belirlenen teröristi gözaltına aldı.
Yapılan üst aramasında silah ve teçhizat bulunmayan terörist, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
YORUM YAZ