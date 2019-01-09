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Esed Rejimi'nden Türkiye açıklaması: Evet görüştük

Esed Rejimi'ne bağlı yetkili Faysal Mikdat, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı açıklamada, YPG ile görüşmekten başka çarelerinin kalmadığını söyledi.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:48
Esed Rejimi'nden Türkiye açıklaması: Evet görüştük

Suriye yönetimi, ABD’nin çekilme kararı sonrasında ülkenin kuzeyini kontrol eden Kürtlerle temas kurduklarını resmen açıkladı. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdat, “YPG ile diyalogdan başka alternatif yoktur” dedi.

‘Suriye hükümetinin olası Türk müdahalesine karşı YPG ile temasları yeniden etkinleştirdiklerini’ söyleyen Mikdat, ‘yabancı güçlerin ülkeyi terk edeceğinden emin olduğunu’ ekledi.

Rusya'ya bir yol haritası sunuldu

Terör örgütü YPG'nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme açıklaması sonrasında, Rusya arabuluculuğunda Şam ile temas kurduğu bilgisi geçen hafta basına sızmıştı. Rusya’ya bir yol haritası sunulduğu belirtilmişti.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:48
  1. Esed rejimi
  2. Suriye
  3. ABD
  4. YPG

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