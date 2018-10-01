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Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye ile Rusya arasında Soçi'de yapılan İdlib anlaşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Muallim, “Türkiye orada kimin kim olduğunu çok iyi biliyor. Silahtan arındırılmış tampon bölge konusunu çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz” dedi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:23
Suriye'den şaşırtan Türkiye açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, 17 Eylül’de Türkiye ile Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasıyla ilgili konuştu.

Muallim, “Türkiye orada kimin kim olduğunu çok iyi biliyor. Silahtan arındırılmış tampon bölge konusunu çözüme kavuşturacağını düşünüyoruz”dedi.

BM Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta Rus “Russia Today” TV kanalına konuşan Muallim, “Türkiye’nin ilân edilen silahlardan arındırılmış tampon bölgeyle ilgili üzerine düşen görevi yerine getirerek Nusra militanlarını çıkartabileceğini düşünüyoruz. Çünkü İdlib’e gelenler zamanında buraya Türkiye üzerinden geldi. Dolayısıyla Türkiye burada kimin kim olduğunu iyi biliyor. Geldikleri yere dönmeleri de doğal gelişme olur” ifadelerini kullandı.

S-300 füzeleri

Aynı açıklamasında Rusya’nın Şam yönetimine S-300 uzun menzilli hava savunma sistemleri vermesini de yorumlayan Velid Muallim, “Bilindiği üzere S-300 saldırı değil savunma silahı. Elimizde bu silahın bulunması savaşı kızıştıracak faktör değil” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:23
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  2. türkiye
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