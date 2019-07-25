Suriye’den kaçan 3 terörist İzmir’de yakalandı Suriye’den İzmir’e kaçan HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütü üyesi 3 Suriyeli, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonla yakalandı.

Suriye’den İzmir’e kaçan HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütü üyesi 3 Suriyeli, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonla yakalandı.

İzmir’de HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütüne yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında, 3 örgüt üyesinin Suriye’de silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye kaçak olarak giriş yapıp İzmir’in Torbalı ilçesine geldiği tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla yapılan şafak operasyonuyla yakalanan 3 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

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