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Suriye’den kaçan 3 terörist İzmir’de yakalandı

Suriye’den İzmir’e kaçan HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütü üyesi 3 Suriyeli, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonla yakalandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
Suriye’den kaçan 3 terörist İzmir’de yakalandı

Suriye’den İzmir’e kaçan HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütü üyesi 3 Suriyeli, İstihbarat ve Özel Harekat Şubesi destekli yapılan operasyonla yakalandı.


İzmir’de HTŞ/FEC/ENC (Hayat Tahriri Şam) terör örgütüne yönelik yapılan istihbarat çalışmalarında, 3 örgüt üyesinin Suriye’de silahlı olarak faaliyet gösterdikten sonra Türkiye’ye kaçak olarak giriş yapıp İzmir’in Torbalı ilçesine geldiği tespit edildi. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla yapılan şafak operasyonuyla yakalanan 3 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şubesinde devam ediyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:29
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