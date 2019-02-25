Suriye’den Irak yönüne giden tır konvoyu görüntülendi Suriye’nin iç kesimlerinden gelen tır konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinde görüntülendi.

Suriye’nin iç kesimlerinden gelen tır konvoyu, Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Kamışlı kentinde görüntülendi.

Suriye’nin iç kesimlerinden geldiği tahmin edilen tır konvoyu, Kamışlı çevre yolu üzerinden Irak yönüne doğru hareket etti. Büyük bölümü kapalı olan tır konvoyunda zırhlı araç, vinç ve iş makineleri taşıyan bazı tırlar da görüldü.

Konvoyun geçişi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüldü.

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