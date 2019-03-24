Golan Tepeleri konusunda suskunluklarını bozdular: Hiçbir hukuki sonucunu tanımıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde işgalci İsrail'in egemenliğini tanıma hazırlığına bir tepki de Suriye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'den geldi: Yaptığı açıklamaların hiçbir hukuki sonucunu tanımıyoruz.

Trump'ın Golan Tepeleri'nde İsrail'in egemenliğini tanımanın vakti geldiğine dair açıklamasını değerlendiren Suriye'nin BM Temsilcisi, Şam'ın Trump'ın bu konuda yaptığı açıklamaların hiçbir hukuki sonucunu tanımadığını belirtti.

"Kabul edilemez bir ihlal"

Sputnik'e konuşan Beşar Caferi, "Suriye, ABD Başkanı'nın işgal edilmiş Suriye toprağı olarak tanınan Golan Tepeleri'nin hukuki statüsü ile ilgili açıklamalarının hukuki ya da fiili hiçbir sonucunu tanımıyor. Suriye, bu açıklamaları, Ortadoğu ile tüm dünyanın istikrarını ve güvenliğini tehdit eden düşmanca, eşi benzeri görülmemiş ve sorumsuz bir adım olarak değerlendiriyor. ABD'nin bu tutumu, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun kararlarının kabul edilemeyecek bir ihlali oldu" dedi.

BM'nin 1981 tarih ve 497 sayılı kararında Golan Tepeleri'nin işgal edilmiş Suriye toprağı olduğunun, İsrail'in bu topraklardaki tüm eylemlerinin hiçbir hukuki geçerliliği olmadığının belirtildiğini hatırlatan Caferi, ayrıca (1967'de alınan) 242 sayılı ve (1973'te alınan) 338 sayılı kararlar uyarınca İsrail'in Golan Tepeleri'nden ordu birliklerinin tamamını çekmesi ve 4 Haziran 1967'de belirlenen sınırlara dönüş yapması gerektiğini vurguladı.

"ABD bu kararın kabulü için oy kullanmıştı, fakat o zaman ABD Başkanı Twitter'den siyasi açıklamalar yapmıyordu" diye iğneleyen Caferi, BM Genel Kurulu'nun 1946'dan bu yana New York'ta bulunduğu için uluslararası hukuka uyma sorumluluğunun, BM'ye üye olan diğer herhangi bir ülkeden çok ABD'ye ait olduğunun altını çizdi.

'Amerikan yönetiminin bu tür açıklamalarla kendi vatandaşlarının dikkatini iç krizlerden uzaklaştırmaya çalıştığı' değerlendirmesini yapan Caferi, Trump yönetiminin ABD'deki İsrail baskı gruplarının desteğini almaya ve başkanlık seçimlerine hazırlanmaya çalıştığını' kaydetti.