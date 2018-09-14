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Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada enselendi! Bakın o teröristler kim...

Suriye'de süren iç savaştan kaçtıktan sonra Adana'nın Ceyhan ilçesine gelen ancak daha sonra Kobani'ye giderek bölücü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılıp, Türk askerine karşı savaşan iki kardeş, Amasya'da tarım işçiliği yaparken enselendi.

14 Eylül 2018 Cuma 09:31
Suriye'den geldi, Amasya'da tarlada enselendi! Bakın o teröristler kim...

Olay, Amasya'da meydana geldi. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, bir bilgi üzerine tüm emniyet birimlerine Suriye'den Türkiye'ye göçmen gibi gelen PKK'nın Suriye kolu YPG'li teröristler olduğunu, bunların yakalanması için çalışmalar başlatılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine harekete geçen Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Suriye'de süren iç savaştan kaçıp 2014 yılında Ceyhan'a gelip Bota Mahallesi'ne yerleşen Muhammed ile Mahmud Osman kardeşlerin 2016 yılında Kobani'ye giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katıldığını saptadı. Zanlıların Elbab ve Cerablus'ta Türk askerine karşı savaştığı da belirlendi. Kamışlı'daki bir çatışmada Muhammed Osman'ın yaralandığını, Şanlıurfa'ya kardeşiyle birlikte mülteci gibi DEAŞ tarafından vurulduğunu söyleyerek tedavi olup tekrar döndüğünü belirledi. 

UYUYAN HÜCRE OLARAK TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜLER

Polis araştırmayı derinleştirdiğinde zanlı iki kardeşin Suriye'den Türkiye'ye YPG'nin uyuyan hücresi olarak geri gönderildiğini, burada mülteci gibi yaşayıp YPG tarafından emir verildiğinde bombalı eylem yapabileceklerini saptadı. Polis bu zanlıların bulunması için önce Ceyhan ilçesinde operasyonlar yaptı. Ancak yapılan çalışmada zanlı kardeşlerin dikkat çekmemek için Amasya'ya gittiklerini, burada tarım işçisi olarak çalıştıklarını belirledi. 

TERÖR POLİSİ 'TARİM İŞÇİSİ' OLDU

Ceyhan terör polisi hemen Amasya'ya giderek zanlıların hangi tarlada çalıştığını, nerede kaldığını saptamak için tarım işçisi kılığına girdi. Onlarla birlikte Suriye'den gelen bir mülteci kılığında tarlaya gidip geldi. Polis zanlı kardeşleri tam olarak saptadıktan sonra tarlada operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınınca neye uğradığını şaşıran zanlılar, sorgulanmak üzere Amasya'dan Ceyhan'a getirildi. Zanlılar sorgularında Türkiye'ye gelip daha sonra geri Suriye'ye giderek YPG'ye katıldıklarını itiraf etti. 

ÇELİK YELEK İLE ADLİYEYE SEV EDİLDİ

Zanlılar sorgularının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Polis herhangi bir saldırıya karşı zanlıları çelik yelekle adliyeye götürdü. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan zanlılardan Muhammed Osman isimli şahıs tutuklanırken, kardeşi Mahmud Osman adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:31
  1. Şanlıurfa
  2. Amasya
  3. Adana
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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