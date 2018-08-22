Suriye'den en az 250 bin kişi Türkiye'ye göç edebilir!

Hükümet kaynakları, edinilen bilgiye göre, sadece İdlib değil son aylarda Suriye hükümeti ile bölgedeki Kürt liderler arasında süren temas ve görüşmeleri de yakından izliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın son günlerde yürüttüğü stratejinin, Rusya-ABD ve İran üçlüsünün desteği ile geliştiği iddia ediliyor.

ESAD’IN KÜRTLERLE TEMASI



Hükümet kaynaklarına göre, Türkiye’nin Suriye ile olan sınırının yüzde 80’ini oluşturan Kürt bölgesinin yöneticileri ile Esad yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Mayıs ayında Esad’ın Kürtlere yaptığı çağrının ardından, 4 kez müzakere masasına oturulduğu belirtildi. Esad’ın Kürtlere yarı özerklik olarak tanımlanabilecek yönetim fikrine sıcak baktığı ve Suriye anayasasının buna izin verdiği belirtiliyor.

PKK DA İŞİN İÇİNDE



Suriye anayasanın 107’nci maddesinde var olan bir hükümden yararlanılarak Kürtlerle uzlaşma yoluna gidileceği yorumları yapılıyor. Müzakereleri 7’si Esad hükümeti, 7’si Kürtleri temsil eden 14 kişilik bir ekip yürütüyor. Bu sürece PKK’nın da açıktan destek verdiği ve bir süre önce kurduğu sınır muhafız birliği ile aktif rol aldığı da değerlendiriliyor.

KAYNAK: HÜRRİYET