0553 313 94 23

Suriye'den en az 250 bin kişi Türkiye'ye göç edebilir!

Suriye’nin İdlib kentindeki gelişmeler, istihbarat raporlarıyla gün gün izleniyor.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:36
Suriye'den en az 250 bin kişi Türkiye'ye göç edebilir!

Hükümet kaynakları, edinilen bilgiye göre, sadece İdlib değil son aylarda Suriye hükümeti ile bölgedeki Kürt liderler arasında süren temas ve görüşmeleri de yakından izliyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın son günlerde yürüttüğü stratejinin, Rusya-ABD ve İran üçlüsünün desteği ile geliştiği iddia ediliyor.

ESAD’IN KÜRTLERLE TEMASI

Hükümet kaynaklarına göre, Türkiye’nin Suriye ile olan sınırının yüzde 80’ini oluşturan Kürt bölgesinin yöneticileri ile Esad yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Mayıs ayında Esad’ın Kürtlere yaptığı çağrının ardından, 4 kez müzakere masasına oturulduğu belirtildi. Esad’ın Kürtlere yarı özerklik olarak tanımlanabilecek yönetim fikrine sıcak baktığı ve Suriye anayasasının buna izin verdiği belirtiliyor.

PKK DA İŞİN İÇİNDE

Suriye anayasanın 107’nci maddesinde var olan bir hükümden yararlanılarak Kürtlerle uzlaşma yoluna gidileceği yorumları yapılıyor. Müzakereleri 7’si Esad hükümeti, 7’si Kürtleri temsil eden 14 kişilik bir ekip yürütüyor. Bu sürece PKK’nın da açıktan destek verdiği ve bir süre önce kurduğu sınır muhafız birliği ile aktif rol aldığı da değerlendiriliyor.

KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 08:36
  1. Türkiye
  2. suriye
  3. GÖÇ
  4. idlib
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gümüşhane'de öldürülen teröristin kimliği belli oldu
    1. Gümüşhane'de öldürülen teröristin..
    2. ‘Yazılımların millileştirilmesi için..
    3. Küstah sözler! ABD'den Türkiye ve..
    4. Devletten istihdam atağı
    5. Yerliler etkin tanıtımla satışları..
    6. Dövizde dalga boyu arttı ürünlerde..
    7. ABD'ye karşı hamle! Almanya'dan kritik..
    8. Alkollü sürücü TEM'i kilitledi: 9 araç..
    9. Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e yağış..
    10. Amerika’dan yeni Türkiye açıklaması:..
    11. Adana'da bagajda taşıdığı koyunun..
    12. Adana’da alışveriş yapmadı diye..
    13. Düzce'de polis standart dışı araçlara..
    14. Türkiye'de onun gibisi yok! 2060'a..
    15. Meteoroloji'den kuvvetli sağanak..
    16. İngiltere Avrupa Birliği..
    17. ABD’den G. Kıbrıs'a sürpriz ziyaret!
    18. Mısır'da 621 parça antik para ele..
    19. Fenerbahçe borsada tepe taklak oldu
    20. Samsun'da 3.1 büyüklüğünde deprem
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
    Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!
    İYİ Parti'de FETÖ tartışması sonrası istifa!