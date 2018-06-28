'Suriye'den 1140 askeri personel ve 13 savaş uçağı çekildi'

Putin Kremlin'de düzenlenen askeri okul mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Suriye'ye Aralık ayında yaptığı geziye atıfta bulunarak, "Bildiğiniz gibi Hmeimim üssünü ziyaretim esnasında geri çekilmeye başladık. Bu geri çekilme sürüyor" dedi.

Putin, Rus hava güçlerinin Suriye'deki konuşlanma noktası olan Hmeymim üssünü Aralık 2017'de ziyaret etmişti.

Rusya lideri ayrıca, Hmeymim'de askere yaptığı konuşmada, Suriye'deki Rus güçlerin önemli bir kısmını buradan geri çekme kararı aldıklarını söylemişti. Putin bu kararı, Suriye'de terörist grupların neredeyse yenilmek üzere olmasıyla ve dolayısıyla büyük çaplı operasyonlara artık gereksinim kalmamış olmasıyla açıklamıştı.