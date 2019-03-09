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Suriye’deki tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı

Kütahya’da Vicdan Hareketi’ne destek veren Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) Suriye’de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:10
Suriye’deki tutuklu kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısı

Kütahya’da Vicdan Hareketi’ne destek veren Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) Suriye’de Esed rejimi tarafından tutuklanan kadın ve çocukların serbest bırakılması çağrısında bulundu.


İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Kadın Kolları Başkanı Filiz Tavukçu, Ulu Cami önünde düzenlenen etkinlikte, Suriye’de hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini vurguladı.


Savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getiren Tavukçu, "Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye’ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz: Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, bırakın ailelerine kavuşsunlar. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız" dedi.


Eyleme, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, dernek üyeleri, siyasi parti ve STK üyeleri ile vatandaşlar destek verdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:10
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