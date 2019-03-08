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Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı

Vicdan Hareketi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Suriye'deki hapishanelerde çeşitli işkencelere maruz bırakılan kadınların serbest bırakılması amacıyla Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da basın açıklaması yaptı

08 Mart 2019 Cuma 16:35
Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı

KOCAELİ/SAKARYA/BARTIN (AA) - Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocuklar için Kocaeli, Sakarya ve Bartın'da destek çağrısında bulundu.

Vicdan Hareketi üyeleri, "Suriye'deki mahpus kadınlar ve çocukların özgürlüğü için buluşuyoruz" sloganıyla cuma namazının ardından Fevziye Camisi avlusunda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Vicdan Hareketi üyesi ve Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlık, bugün Vicdan Hareketi'nin çağrısıyla 110 ülkede insanların meydanlarda olduğunu belirterek, Suriye'de hapishanelerde tutulan mahpus kadınların serbest kalması gerektiğini ifade etti.

Suriye rejiminin defalarca savaş suçu işlediğini vurgulayan Yaşlık, tecavüzün kadınlara yönelik bir savaş silahı olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getirdi.

Yaşlık, masum bir insanı kurtarmanın dünyanın en kıymetli insani yardımı olduğunu belirtti.

Basın açıklamasının ardından dua edildi.

Etkinliğe, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İHH İnsani Yardım Vakfı Kocaeli İl Başkanı İsmail Yeşildal, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Bartın

Bartın'da, Vicdan Hareketi Bartın Sözcüsü Nesrin Mekeç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Arap Camisi önünde yaptığı açıklamada, bombaların altındaki Suriye dahil 110 ülkede Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.

Vicdan Hareketi'nin tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu anlatan Mekeç, "Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

- Sakarya

Sakarya'da da Orhangazi Camisi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Zahide Oyan, Suriye'de yaşanan katliamlara dikkati çekti.

Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini dile getiren Oyan, "Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyan, 2011'den bu yana devam eden Suriye iç savaşında sayısız savaş suçunun işlendiğini belirterek, uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletlerin, uluslararası yargı mekanizmalarının ve uluslararası toplumun bütün bileşenlerinin sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğunu kaydetti.

"Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır." diyen Oyan, kadın ve çocukların korunması için uluslararası topluma seslendi.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:35
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  2. Kocaeli
  3. Sakarya
  4. Vicdan Hareketi

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