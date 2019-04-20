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Suriye’deki sel mağdurlarına yardım konvoyu

Suriye’nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde şiddetli yağmur yağışının sele dönüşmesiyle çadırsız kalan sivillere İHH ve Fetih-Der tarafından insani yardım malzemesi ulaştırıldı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:42
Suriye’deki sel mağdurlarına yardım konvoyu

Suriye’nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesinde şiddetli yağmur yağışının sele dönüşmesiyle çadırsız kalan sivillere İHH ve Fetih-Der tarafından insani yardım malzemesi ulaştırıldı.


İHH İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der, şiddetli yağmur yağışlarının neden olduğu selden etkilenen Suriye’nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesindeki bin aileye yardım ulaştırdı.


Sel mağduru ailelere ulaştırılan yardım malzemeleri arasında gıda paketi, sünger yatak ve battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.


Suriye’deki selden etkilenen mağdur aileler için hazırlanan insani yardım malzemelerini taşıyan 7 aracın kamplara gönderilmesinden önce İHH Babul Hava Ofisi’nde uğurlama töreni düzenlendi.


Törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Koordinatörü Mehmet Şuayip Altun, “Suriye’de haftalardır devam eden şiddetli yağmur yağışlarının sele dönüşmesi nedeniyle birçok aile mağdur oldu. Bizde bu mağduriyeti giderebilmek amacıyla kamplarda yaşayan ve selden etkilenen İdlib ili ile Fırat Kalkanı bölgesindeki bin aileye insani yardım malzemesi ulaştıracağız.” dedi.


Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, Suriye’de selin neden olduğu mağduriyetlerin arttığını ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için bölgeye daha fazla insani yardım malzemesi ulaştırılması gerektiğini belirterek, “Nisan ayı başından bu yana devam eden yağışlar sele dönüştü. Oluşan selden binlerce mülteci etkilendi. Bizde sel mağduru ailelerin yaralarını sarmak için daha önce olduğu gibi 7 araçlık bir yardım konvoyu daha organize ettik. Suriye’deki sel mağduru bin aileye gıda paketi, sünger yatak ve battaniye gibi yardım malzemeleri ulaştıracağız.” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından yardım araçları, Suriye’nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı bölgesindeki kamplara gönderildi. Bu bölgelerdeki kamplarda yaşayan sel mağduru bin aileye gıda paketi, sünger yatak ve battaniye ulaştırıldı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:42
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