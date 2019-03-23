0553 313 94 23

Suriye’deki savaşta kör olan küçük Sidra, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Almohamad ailesinin 5 yaşındaki kızı Sidra, savaşta yaralanarak kaybettiği görme yetisine yeniden kavuştu.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:31
Suriye’deki savaşta kör olan küçük Sidra, Türkiye’de sağlığına kavuştu

Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Almohamad ailesinin 5 yaşındaki kızı Sidra, savaşta yaralanarak kaybettiği görme yetisine yeniden kavuştu. Türkiye’de bir dizi ameliyattan sonra tekrar görmeye başlayan Sidra için anne ve babası Türk yetkililere teşekkür ve dua ediyor.


2 yıl önce Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Almohamad ailesi, küçük kızlarının sağlığına kavuşmasının sevincini yaşıyor. Hama’da yaşanan bombardımanda 1 yaşındayken görme yetisini kaybeden küçük Sidra, Türkiye’de olduğu ameliyatlarla görmeye başladı.


Suriye’de yaşadıkları kabusu anlatan 35 yaşındaki baba Abdulrazak Almohamad, "Ben bakkala gittiğimde eve bomba düştü. Saldırıda babam öldü, küçük kızım Sidra’yı harabe olan evden çıkardım. O bombadan sonra çocuğumuzun gözleri yara almış ama biz bunu 5 ay sonra fark ettik. Türkiye’ye geldikten sonra doktor bulup ameliyat yaptırdık. Çok şükür şimdi az da olsa görmeye başladı. Ama bir ameliyat daha olacak. Yetkililere ve ameliyatı yapan doktora teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.


Anne Munira, "Yetkililere ve doktorlara teşekkür ediyorum. Allah’a hamd olsun benim kızım şu anda yüzde 20 görebilmekte ve inşallah yüzde 100 görecek. Yavaş yavaş iyileşiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi
    1. Fuarın gözdesi Bayraklı Belediyesi
    2. Nesli tehlikedeki şah kartallarının..
    3. Bayraklı’da miting gibi açılış
    4. Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı
    5. Çay üreticilerine büyük destek
    6. (Özel) Borcunu ailesinden gizleyenlere..
    7. Şampiyonlar Teknofest’e hazırlanıyor
    8. Pakdemirli’den coğrafi işaret müjdesi
    9. Genç görünmek için yeni trend yüz..
    10. Kocaoğlu: "Bizim kökümüz Kuvai..
    11. Van’da Ünal Zorer konseri
    12. 30 derecede seçim çalışması
    13. Cesetler, buzlar eridikçe meydana..
    14. 24 toptancıya soruşturma
    15. Dolar neden yükseldi son dakika dolar..
    16. Spekülatörlere karşı önlem alıyoruz
    17. (Özel) Başka hastalıkları taklit eden..
    18. Dışişlerinden, ’Çekya Cumhurbaşkanının..
    19. Kayyum Başkandan belediye..
    20. Teknosa’dan bir indirim kampanyası daha
    21. Çavuşoğlu: "Türkiye üzerinde oynanan..
    22. AGÜ - Missouri Bilim ve Teknik..
    23. THY yeni evine geçmeye hazır
    24. İsmail Erdem: "Ataşehir sporun merkezi..
    25. Van’da borçsuz belediyecilik dönemi..
    26. İstanbul Havalimanı taşınma süreci 7..
    27. "Model Uydu Yarışması"na rekor başvuru
    28. Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde..
    29. Adana'da yangın faciası: 100 küçükbaş..
    30. Rusya Başbakanı Medvedev, Ukraynalı..
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok