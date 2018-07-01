Suriye'deki Rus üssüne saldırı düzenlendi
Rusya'nın katil Esed rejimini desteklemek amacıyla ülkede kurduğu Hmeymim Hava Üssü'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.01 Temmuz 2018 Pazar 13:06
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne kime ait olduğu bilinmeyen İHA’lar tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlık, tespit edilen insansız hava araçlarının vurulduğunu, olayda maddi hasar meydana gelmediğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı.
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