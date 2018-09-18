Suriye’deki patlamalarla ilgili Rusya’dan açıklama: Fransızlar vurdu!

Humus ve Lazkiye ile sahil şeridindeki Tartus, Banyas ve Hel Vadisi bölgelerinde peş peşe patlamalar oldu. Yerel kaynaklar, patlamaların füze saldırısı olduğu ve arkasında İsrail'in olduğu yönünde iddiada bulundu.

SEYİR FÜZESİ Mİ?

Rusya’ya ait askeri üssün bulunduğu Lazkiye’nin, Akdeniz üzerinden fırlatılan seyir füzeleri ile vurulduğu öne sürüldü. Patlamaların yaşandığı bölgelerde ölü veya yaralı olup olmadığı konusunda ise bilgi bulunmuyor.

AFP’ye açıklama yapan Suriye askeri kaynakları, deniz yönünden atılan füzeler üzerine hava savunma sisteminin devreye girdiğini ve bazılarının engellendiğini bildirdi.

12 NOKTA VURULDU

Esad rejimine ait Humus’ta 2, Lazkiye’de 4, Banyas’ta 4 ve Hama’daki 47’nci Alay’da 2 olmak üzere toplam 12 patlama meydana geldiği iddia edildi. Suriye Arap Haber Ajansı (SANA) ise askeri bir kaynağa dayandırdığı haberinde, saldırının denizden yapıldığını ve bir kaç füzenin rejimin Hava Savunma Sistemleri’nce vurularak etkisiz hale getirildiğini öne sürdü. SANA, Lazkiye’deki devlete ait teknik endüstri kurumlarının hedef alındığını duyurdu. Açıklamada, füzelerin kim tarafından gönderildiğinin hemen söylenemeyeceği belirtildi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kentte büyük patlamalar duyulduğunu ve buradaki teknik endüstri kurumlarında bulunan mühimmat depolarının hedef alındığını açıkladı.

RUSYA'DAN FLAŞ İDDİA

Rusya Savunma Bakanlığı, Lazkiye'ye yapılan füze saldırısının, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden yapıldığını söyledi. Yine bakanlık, Lazkiye'de bulunan Rus üsssü Hmeymim yakınlarında il-20 tipi bir Rus uçağının radardan çıktığını bildirdi.