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Suriye'deki mazlumlar unutulmuyor! 14 TIR yola çıktı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından temin edilen 14 tır insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:41
Suriye'deki mazlumlar unutulmuyor! 14 TIR yola çıktı

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birim Sorumlusu Yakup Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönderilen malzemelerin başta İdlib bölgesi olmak üzere, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Yardımların Bursa ve Gaziantep'teki hayırseverlerin desteğiyle temin edildiğini anlatan Alaca, yardım tırlarında gıda, hijyen malzemeleri ile battaniyeler bulunduğunu ifade etti.

Alaca, yardımların devam etmesi için hayırseverlerin desteklerini esirgememesi gerektiğini bildirdi.

Daha sonra tırlar, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:41
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. Bursa
  4. İHH
  5. Suriye
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