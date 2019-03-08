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Suriye’deki hapis kadınlar için ’Vicdan Hareketi’

‘Vicdan Hareketi’ mensupları, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eskişehir’de buluştu.

08 Mart 2019 Cuma 15:19
Suriye’deki hapis kadınlar için ’Vicdan Hareketi’

‘Vicdan Hareketi’ mensupları, Suriye hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Eskişehir’de buluştu.


Türkiye’den ve dünyanın 110 ülkesinden yaklaşık 2 bin sivil toplum kuruluşunun katkısıyla yapılacak olan eylemde katılımcılar, Suriyeli tutuklu kadınları temsilen ellerine oyalı yazmalar bağladılar. Eylemde, Vicdan Hareketi’ne destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir bildiri okudu. Hazırlanılan bildiride“Bugün8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bombaların altındaki Suriye dahil, 110 ülkede meydanlardayız. Bugün dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için meydanlardayız. Burada Suriye hapishanelerinde acı içerisinde özgürlük bekleyenleri ve meydanları doldurarak onlar için meydanları ayağa kaldıranları selamlıyoruz. Biliyoruz ki, mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkan yok” ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:19
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