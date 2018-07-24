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Suriye'deki direnişin sembol ismi hayatını kaybetti

Suriye'de zalim Esed rejimine karşı başlatılan halk ayaklanmasına destek veren ilk kadın sanatçılardan olan Şam doğumlu May Skaf, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:42
Suriye'deki direnişin sembol ismi hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı başlatılan halk ayaklanmasına destek veren ilk kadın sanatçılardan May Skaf, Fransa'nın başkenti Paris'te yaşamını yitirdi.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimi karşıtı kadın sanatçısı Skaf'ın önceki gece Paris'te kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

HALK GÖSTERİLERİNE KATILMIŞTI

Dizi ve tiyatro oyuncusu Skaf, 2011 yılında rejime karşı başlatılan halk gösterilerine katılmıştı.

49 yaşındaki Skaf, 2011-2013 yıllarında rejim tarafından birkaç kez tutuklandıktan sonra Paris'e göçmüştü.

YURT DIŞINDAN DA DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Yurt dışından da Suriye halkına ve muhaliflere desteğini sürdüren Skaf, Suriyeliler tarafından en çok sevilen rejim karşıtı sanatçılar arasında yer almış ve sembol haline gelmişti.

Başkent Şam'da 1969 yılında doğan Skaf, Şam ÜniversitesiFransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanatla uğraşmaya başlamıştı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:42
  1. May Skaf
  2. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu
  3. Suriyeli muhalifler

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