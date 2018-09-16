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Suriye'deki çatışmalar! 2 İran askeri öldürüldü

İran Devrim Muhafızları'na bağlı 2 askerin Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürüldüğü bildirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 15:33
Suriye'deki çatışmalar! 2 İran askeri öldürüldü

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 2 askerin öldürüldüğü bildirildi.

Tasnim Haber Ajansı'na göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İranlı asker Asgar İlyasi, Elburz eyaletinde düzenlenen cenaze töreni sonrası defnedildi.

Fatimiyyun Tugayları'ndan Muhammed Nebi Muhammedi ise Kirman kentinde düzenlenecek törenle defnedilecek.

ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 2 BİN 400 CİVARINDA  

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı güçlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" gibi terörist gruplar, Suriye'deki Beşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 15:33
  1. İran Devrim Muhafızları
  2. Fatimiyyun Tugayı
  3. Zeynebiyyun Tugayı
  4. Tasnim Haber Ajansı
  5. Beşar Esed
  6. milis güçler

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