Suriye'deki çadır kentlerde sel çilesi sürüyor

İDLİB (AA) - Suriye'de, Türkiye sınır hattındaki zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadır kentlerde iki gündür etkili şiddetli yağışlar nedeniyle en az 537 çadırı su bastı.

İdilb'de Türkiye sınır hattında zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadır kentlerde şiddetli yağışlar yüzünden yüzlerce çadır su ve çamur birikintisi altında kaldı.

İdib'in kuzeyinde sınır hattındaki Hırbıt El Cuz, El Zuf, Derküş, Sermada, Kefer Lusin ve Atme bölgelerindeki yüzlerce çadır kent, şiddetli yağıştan olumsuz etkilendi.

AA muhabirine açıklama yapan İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, sel nedeniyle harekete geçtiklerini belirterek, "İş makinaları, ambulans araçlarımız ve kurtarma ekiplerimiz bölgeye intikal etti. Suları çekmesi için yeni kanallar açmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda da sivilleri tahliye ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sivillerin yardımına koşan Suriye Müdahale Koordinatörleri kurumunun Müdürü Muhammed Hallac da bu kış mevsiminde dördüncü kez sağanak yağış görüldüğünü, en az 537 çadırı su bastığını, 8 bin 53 ailenin tahliye edildiğini belirtti.

- "Çadırlar yıkıldı. Gidecek yerimiz yok"

Atme kamplar bölgesindeki Beyaz Eller kampında yaşayan Latamneli Ebu Rabi Kusa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak nedeniyle suların çadırlara dolduğunu ve çadırların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Kamp sakini Kusa, "Çadırımızı sel bastı. Çocuklarımız, kadınlarımız, büyüklerimiz su altında kaldı. Çadırlar yıkıldı. Gidecek yerimiz yok." dedi.

Kusa, ülke içinde ve dışındaki sivil toplum kuruluşlarından bu gibi durumlara karşı önlem almaları çağrısında bulunduklarını ancak zamanında dönüş alamadıklarını vurguladı.

- "Durum artık çekilmez hale geldi"

Diğer kamp sakini Murhaf Ceddua da birkaç ay önce aynı durumun yaşandığını, çadırları kanalizasyon sularının bastığını aktardı.

"Benim evim yüksekte olmasına rağmen yine su girdi. Çadırı alçak yerde veya su mecrasının yanında olanların durumu daha vahim." ifadelerini kullanan Ceddua, çocuklarının hastanelik olduğunu anlattı.

Ceddua, yağışların bir hafta sürmesinin beklendiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Rejimin bombardımanından buralara göç ettik. Daha nereye göç edeceğiz? Artık geçici çözüm değil köklü çözüm lazım bize. Geçen kış bize 'Geçmiş olsun.' dediler. Bizi buradan betonarme evlere alsınlar. Durum artık çekilmez hale geldi. Ne yapsın insan? Bu çileyi çekmeden insan ölsün, rahatlasın daha iyi."

- "Bombardıman altına mı döneceğiz?"

Bir başka sel mağduru Latamneli Ebu Naim Hamavi, "Kışın başından bu yana aynı çileyi çekiyoruz. İki sıra tuğla örüp yükselttim ama yağmur şiddetli yağdı." diye konuştu.

Ülke içinde ve dışındaki sivil toplum kuruluşlarına çözüm için seslenen Hamavi, "Ailemi alıp babamlara göç ettim ancak onların da çadırını sel bastı. Atme’de yaşayan bir dostumu aradım. Bizden önce bir ailenin yanlarına sığındığını söyledi. Ne yapacağız? Çözüm nedir? Bombardıman altına mı döneceğiz?" şeklinde konuştu.































