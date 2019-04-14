Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmenlerden Türkiye’ye çağrı

Suriye’deki Arap, Kürt ve Türkmen aşiretlerinin temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada Türkiye’nin PKK/PYD terör örgütüne operasyon düzenleyerek topraklarını geri almasını istedi.

Suriye’nin Telabyad kentinde bir araya gelen Arap, Kürt ve Türkmen aşiretlerinin temsilcileri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna operasyon düzenlemesini istedi. Bölgenin Kandil’den gelen teröristlerin elinde olduğunu ve halka zulüm ettiklerini dile getiren aşiret temsilcilerinin yaptığı açıklamada, “Biz Suriye aşiretleri ve kabilelerinin Arap, Türkmen ve Kürt çocuklarıyız. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti ve Türk ordusuna acil çağrıda bulunuyoruz. Münbiç, Rakka, Haseke ve Deyrelzor’a müdahale etmesini vetopraklarımızı kurtarmasını acilen talep ediyoruz. Bu yolda Türk Silahlı Kuvvetlerini ve Suriye Özgür Ordusu’nu destekliyoruz. Bizim topraklarımızı işgal eden, halkımızın hakkını gasp eden, işkence, tehcir eden, oradaki durumu Kandil’den gelen teröristlerin lehine çeviren ve sözde demokratik devletlerin desteğini alan bu terörist gruplardan kurtarması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hükümeti ve Türk ordusuna sadık kalacağımıza söz veriyoruz. Bunun için gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki ata yadigarı topraklarımız bu teröristlerin işgalinden kurtarılsın ve halkımız güvenli bir şekilde bu topraklara geri dönsün. Allah muvaffak etsin. Yaşasın Suriye halkının özgürlüğü. Zafer Suriye büyük devriminin olacaktır inşallah” denildi.