Suriye’de zulüm devam ediyor kardeşler

Ahmet Ünlü

Suriye’nin Baguz köyünden sivillerin tahliyesi sürüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller, PKK kontrolünde bilinmeze bir yolculuk yapıyor. Götürüldükleri kamplarda işkence, tecavüz ve katliamla karşı karşıya kalacak olan ve tek suçları Rakka bölgesinde bulunmak olan bu Müslümanlara sahip çıkan hiç bir ülke ve STK da yok maalesef.

“Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.”

(Enfal suresi 27. Ayet)

Zulüm ve haksızlık yapanlar, dünyada, bu zulümlerine yardımcı olan bir takım bayağı kişiler bulabilirler. Zulümlerini de belli bir süre devam ettirmeleri mümkün olabilir. Fakat zulüm ebedî olmaz. Zâlimler, yaptıkları zulüm ve haksızlıkların cezasını Allah’ın huzurunda mutlaka görürler. Bu cezaya bazı kere dünyada da çarptırıldıkları olur. Onların bu hali başkalarına ibret olmaları içindir. Âhirette, hesabın görüleceği günde, zâlimlerin ne bir dostu, ne de Allah’ın huzurunda kendilerine şefaatçı olacak bir yardımcısı bulunacaktır. Zâlimle dost olmak ve zulmüne göz yummak da zulümdür.

Dünya sessiz sözde İslam ordusundan bir haber yok, sözde İslam’ın son kalesi nerede zulüm müslümanlara olunca hem dünya kafirleri hem yerli kafirlerden bir ses yok.

PKK’nın elinde bulunan yüzlerce aile esir durumda. Hol kampında farklı milletlerden onlarca aile zor durumda. Resmi olarak hiç bir devlet yardım etmiyor.

Görüştüğümüz yetkililer ise net bir bilgi vermiyor ailelerin akıbeti hakkında. Diğer yandan ise haseke’nin doğusunda bulunan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan ailelerin barındığı Hol Kampı’nda 75 binden fazla kişi zor koşullarda hayatını sürdürüyor.

Kampta yaşanan gıda yetersizliği ve zorlu şartlardan dolayı çocukların çoğu hastalıklarla boğuşuyor, kadınlar seyyar hastanelerden ilaç alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kamptaki zorlu şartlar en çok çocukları etkiliyor. Bağoz’dan gelen çocuklar; kampa ulaşana kadar büyük sıkıntılar çekiyor, bünyelerinin zorlu çöl şartlarındaki yolculuk ve sıkıntılı kamp şartlarını kaldıramadığı için hayatını kaybediyor.

Çoğu çocuk hasta ve bitkin halsiz hamile kadınlara ise tedavi yapılma imkanı bile yok. Verilen ilaçların çoğunun ise tarihi geçmiş.

Daha büyük sorun ise kadınlar her gün tecavüz ile karşı karşıya. Ümmet sessiz, ümmet suskun. Irak’da zulüm varken Suriyeliler biz rahatız bize birşey olmaz diyorlardı. Şu an zulüm onlarla birlikte.

Şu an Türkiye (TC) yanı başında, zulüm hat safhaya ulaştı ve Türkiye halkı; rahat, huzurlu ve ‘biz güçlüyüz bize birşey olmaz’ diyorlar.

Allah’a ve Resulüne ihanet eden mazlumlardan yana olmayan sözde ümmetler, halklar tarihteki kavimler ve milletlerin yok olduğu gibi yok olmaya mahkumlar. Bugün ise 2019 yılında Allah Subhânehû ve Teâla’ya ve Resulüne ihanet edenler, kafirlerin ayaklar altında yok olmaya mahkumlar. Tarih boyunca bu böyle oldu

Allah’ım, zalimleri apaçık yardımınla helak et,

Allah’ım, kafir alçak Amerika’yı, Rusya’yı, İngiliz’i ve müttefik ordularını yerle bir et, zalimleri yalnız sana şikayet ediyoruz Allah’ım.

Allahümme Âmin.

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Rasûlüm!) Sabredenleri müjdele!” (el-Bakara, 155)

Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

“Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun bedduası bu­lutların üzerine çıkarak Allah’ın huzuruna varır.”