0553 313 94 23

Suriye’de zulüm devam ediyor kardeşler

Gazetemiz okurlarından Ahmet Ünlü, "Suriye’de zulüm devam ediyor kardeşler" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:33
Suriye’de zulüm devam ediyor kardeşler

Ahmet Ünlü

Suriye’nin Baguz köyünden sivillerin tahliyesi sürüyor.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller, PKK kontrolünde bilinmeze bir yolculuk yapıyor. Götürüldükleri kamplarda işkence, tecavüz ve katliamla karşı karşıya kalacak olan ve tek suçları Rakka bölgesinde bulunmak olan bu Müslümanlara sahip çıkan hiç bir ülke ve STK da yok maalesef.

Ey iman edenler, Allah’a ve Resûlü’ne ihanet etmeyin, bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin.

(Enfal suresi 27. Ayet)

Zulüm ve haksızlık yapanlar, dünyada, bu zulümlerine yardımcı olan bir takım bayağı kişiler bulabilirler. Zulümlerini de belli bir süre devam ettirmeleri mümkün olabilir. Fakat zulüm ebedî olmaz. Zâlimler, yaptıkları zulüm ve haksızlıkların cezasını Allah’ın huzurunda mutlaka görürler. Bu cezaya bazı kere dünyada da çarptırıldıkları olur. Onların bu hali başkalarına ibret olmaları içindir. Âhirette, hesabın görüleceği günde, zâlimlerin ne bir dostu, ne de Allah’ın huzurunda kendilerine şefaatçı olacak bir yardımcısı bulunacaktır. Zâlimle dost olmak ve zulmüne göz yummak da zulümdür.

Dünya sessiz sözde İslam ordusundan bir haber yok, sözde İslam’ın son kalesi nerede zulüm müslümanlara olunca hem dünya  kafirleri hem yerli kafirlerden bir  ses yok.

PKK’nın elinde bulunan yüzlerce aile esir durumda. Hol kampında farklı milletlerden onlarca aile zor durumda. Resmi olarak hiç bir devlet yardım etmiyor.

Görüştüğümüz yetkililer ise net bir bilgi vermiyor ailelerin akıbeti hakkında. Diğer yandan ise haseke’nin doğusunda bulunan ve çoğunluğu çocuklardan oluşan  ailelerin barındığı Hol Kampı’nda 75 binden fazla kişi zor koşullarda hayatını sürdürüyor.

Kampta yaşanan gıda yetersizliği ve zorlu şartlardan dolayı çocukların çoğu hastalıklarla boğuşuyor, kadınlar seyyar hastanelerden ilaç alabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Kamptaki zorlu şartlar en çok çocukları etkiliyor. Bağoz’dan gelen çocuklar; kampa ulaşana kadar büyük sıkıntılar çekiyor, bünyelerinin zorlu çöl şartlarındaki yolculuk ve sıkıntılı kamp şartlarını kaldıramadığı için hayatını kaybediyor.

Çoğu çocuk hasta ve bitkin halsiz  hamile kadınlara ise  tedavi yapılma imkanı bile yok. Verilen ilaçların çoğunun ise tarihi geçmiş.

Daha büyük sorun ise kadınlar her gün  tecavüz ile karşı karşıya. Ümmet sessiz, ümmet suskun. Irak’da zulüm varken Suriyeliler biz rahatız bize birşey olmaz diyorlardı. Şu an zulüm onlarla birlikte.

Şu an Türkiye (TC) yanı başında, zulüm hat safhaya ulaştı ve Türkiye halkı; rahat, huzurlu ve ‘biz güçlüyüz bize birşey olmaz’ diyorlar.

Allah’a ve Resulüne ihanet eden mazlumlardan yana olmayan sözde ümmetler, halklar tarihteki kavimler ve milletlerin yok olduğu gibi yok olmaya mahkumlar. Bugün ise 2019 yılında Allah Subhânehû ve Teâla’ya ve Resulüne ihanet edenler, kafirlerin ayaklar altında yok olmaya mahkumlar. Tarih boyunca bu böyle oldu

Allah’ım, zalimleri apaçık yardımınla helak et,

Allah’ım, kafir alçak Amerika’yı, Rusya’yı, İngiliz’i ve müttefik ordularını yerle bir et, zalimleri yalnız sana şikayet ediyoruz Allah’ım.

Allahümme Âmin.

Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Rasûlüm!) Sabredenleri müjdele!” (el-Bakara, 155)

Rasulullah (s.a.v.) buyuruyor ki:

Mazlumun bedduasından sakınınız. Çünkü onun bedduası bu­lutların üzerine çıkarak Allah’ın huzuruna varır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:33
  1. Ahmet Ünlü
  2. PKK
  3. STK
  4. Enfal suresi
  5. İslam
  6. Rasulullah (s.a.v.)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de canlı yayında bir araya gelecek.
    1. Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir..
    2. Başkan Akgün, ihtiyaç sahibi ailelerin..
    3. 3 ilde bal arısı dehşeti! Ölü ve..
    4. AKMEK’in "Narin Eller, Nadir İşler"..
    5. Alın yazısı dışında her türlü yazıyı..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı..
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal,..
    8. Yıldırım-İmamoğlu canlı yayınının..
    9. İran'da muhafazakarlar Ruhani'nin..
    10. Tekirdağ’da araçlar kafa kafaya..
    11. Dijital çağın teknolojisi Blockchain..
    12. Mahir Ünal: "Canlı yayın tüm..
    13. Tren yoluna düşmekten son anda..
    14. 70 yaşındaki hasta, tümör protezi..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir..
    16. Esed lüpçülük yapıyor
    17. Çukurca’da iki iş yeri hizmete açıldı
    18. Yüreğir’de Yaz Spor Okulu başlıyor
    19. Alevi Kültür Derneği gençlik şöleni..
    20. Kırıkkale Valiliği yağış sonrasındaki..
    21. İl Özel İdaresinde bayramlaşma..
    22. Şehitkamil’in tesisleri, sporun..
    23. Porsche’nin tercihi Falken
    24. Japonya’da ofis sandalyesi sürme..
    25. Fotoğrafta önemli iş birliği
    26. Kıyafetlere sıçrayan yağ lekesi nasıl..
    27. Porsche Carrera Cup'ta Ayhancan Güven..
    28. Jandarma bayram tatili boyunca yaptığı..
    29. Başvuracaklar dikkat! Son 6 gün
    30. IKBY'nin yeni Başkanı Neçirvan Barzani..
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."