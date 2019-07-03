Suriye'de YPG/PKK'nın düzenlediği havan saldırılarında 7 sivil yaralandı Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Marea bölgelerine dün gece terör örgütü YPG/PKK tarafından havan saldırıları düzenlendi - Saldırılarda 7 sivil yaralandı

AZEZ (AA) – Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Azez ve Marea bölgelerine dün gece YPG/PKK tarafından havan saldırısı düzenlendi. Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik saldırılarda Marea'da 5, Azez'de 2 sivil yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıların ardından Marea ve Azez'deki cephe hatlarında terör örgütü YPG/PKK ile Özgür Suriye Ordusu unsurları arasında ağır silahlarla kısa süreli çatışma yaşandı. Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

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