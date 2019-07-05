Suriye'de YPG/PKK havan saldırısı düzenledi: 1 ölü, 3 yaralı Terör örgütü YPG/PKK Suriye'nin kuzeyindeki Marea beldesine havan saldırıları düzenledi - Saldırılarda bir sivil öldü, 3 sivil yaralandı

AZEZ (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Marea beldesine havan saldırıları düzenledi.

Beldede sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerin hedef alındığı saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Tel Rıfat ve çevresinde konuşlu terör örgütü YPG/PKK, sık sık muhaliflerin kontrolündeki Azez, Marea, Kefer Kelbin ve Cibrin bölgelerinde sivil yerleşim yerlerini ve Özgür Suriye Ordusu mevzilerini hedef alıyor.

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