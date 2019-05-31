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Suriye’de yetimlerle iftar

İHH İnsani Yardım Vakfı “Ramazan birlikte güzeldir” sloganıyla Suriye’nin Azez kentine bağlı İhtimlat kasabasında yetimlerle iftarda buluştu.

31 Mayıs 2019 Cuma 18:37
Suriye’de yetimlerle iftar

İHH İnsani Yardım Vakfı “Ramazan birlikte güzeldir” sloganıyla Suriye’nin Azez kentine bağlı İhtimlat kasabasında yetimlerle iftarda buluştu.


Kilis’in karşısında bulunan İhtimlat kasabası ve çevresinde yaşayan yetim ailelere iftar yemeği, Ramazan kumanyası, çocuk paketi ve süt dağıtımı gerçekleştirdi.


Yetimlere yönelik yapılan yardımlar hakkında konuşan vakfın Kilis Basın Birimi sorumlusu Ali İmran Durman, “Bugünkü iftarımızda Suriye’de yetim çocuklarla bir araya geldik. Yaklaşık 1000 kişi katılım sağladı. Bunun yanında 250 yetim aileye Ramazan kumanyası, çocuk paketi ve süt dağıtımı gerçekleştirdik” dedi.


Ramazan 2019 faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, yıllardır olduğu gibi Suriyelileri Ramazan’da yalnız bırakmayarak yardım ulaştırmaya devam ediyor. Savaşın gölgesinde 9. Ramazan ayına giren Suriye’de 600 binden fazla yetim çocuk bulunuyor.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:37
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