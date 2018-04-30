Suriye'de vurulan İran'dan ilk açıklama

İran'da yayın yapan Tasnim haber ajansı, ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Suriye'deki İran üslerinin vurulduğu ve İranlı askerlerin öldüğü iddiasını yalanlarken, bu iddiaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Haber ajansına konuşan ve ismi verilmeyen yetkili, "İran'ın askeri bir üssüne saldırı olduğu yönündeki tüm bu haberler temelsiz" dedi.

"SALDIRINI ARKASINDA İSRAİL VAR İDDİASI"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin Hama ve Halep vilayetlerindeki İran üslerinin roketlerle vurulduğunu ve İranlı asker ve milislerin öldüğünü ileri sürmüştü. Saldırının arkasında İsrail olabileceği iddia edilmişti.