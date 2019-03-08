0553 313 94 23

’Suriye’de tutuklu kadın ve çocuklar serbest bırakılsın’ çağrısı

Mardin’de, Suriye’de rejim tarafından tutuklu bulunan 7 bin kadın ve çocuğun serbest bırakılması için basın açıklaması yapıldı.

08 Mart 2019 Cuma 18:49
’Suriye’de tutuklu kadın ve çocuklar serbest bırakılsın’ çağrısı

Mardin’de, Suriye’de rejim tarafından tutuklu bulunan 7 bin kadın ve çocuğun serbest bırakılması için basın açıklaması yapıldı.


Artuklu ilçesinde bulunan Şakir Nuhoğlu Camisi önünde düzenlenen açıklamada katılımcılar adına konuşan İHH Mardin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Acar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 110 ülkede Suriye’de yaşanan zulme dikkat çekmek için meydanlarda olduklarını söyledi. Vicdan Hareketi’nin tüm çocuklar yaşasın, tüm kadınlar korunsun diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu belirten Acar,Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketi olduğunu söyledi.


Geçen yıl 8 Mart’ta, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya gelerek Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadınla Suriye sınırında buluştuklarını aktaran Acar, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için seslerini yükselttiklerini söyledi. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ettiklerini söyleyen Acar şunları kaydetti:


"Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz. Suriye savaşı sırasında sayısız savaş suçu işlendi. Uluslararası sözleşmeleri etkili olarak uygulaması gereken devletler, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası toplumun bütün bileşenleri sivil insanların, kadın ve çocukların korunmasından sorumludur. Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 18:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş adamı Ilıcan cinayeti davası
    1. İş adamı Ilıcan cinayeti davası
    2. Emre Şandan yeniden ASBİAD Başkanı
    3. GÜNCELLEME- İsrail askerleri Gazze..
    4. Bakan Pakdemirli Altıntaş’ta Seçim..
    5. Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir..
    6. Türkçe kursunu tamamlayan Suriyeli..
    7. Hastayken hangi durumda ücretli izine..
    8. Bahçeşehir Okulundan farklı 8 Mart..
    9. Yolda baygın bulunan belediye çalışanı..
    10. Milli Savunma Bakanlığından İdlib..
    11. Cengiz Ünder’in yeni teknik direktörü..
    12. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    13. 7 araştırma şirketi sonuçlarını..
    14. FIFA'dan Chelsea'ye ret
    15. Lise öğrencileri ‘Sinema ve Gençlik..
    16. Liderin rakibi maça gelmedi
    17. İstanbul'dan Sırbistan'ın Sancak..
    18. SpaceX Dragon dünyaya döndü
    19. Kadın zarafetiyle sanatın zarafeti..
    20. Binali Yıldırım ve Fatih Başkan Adayı..
    21. "Hiçbir seçmenimizi düşman olarak..
    22. DİB Arapça Yeterlik Tespit Sınavı |..
    23. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    24. Düzce’de jandarmadan hırsızlara geçit..
    25. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
    26. Nijerya'da menenjit salgını: 13 ölü
    27. "Doğal gazda arz güvenliği sorununu..
    28. Sorunlar ve Çözüm Önerileri çalıştayı..
    29. Dardanel, Çanakkale fabrikasında..
    30. 1. Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem