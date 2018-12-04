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Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk eğitim merkezleri meslek öğretiyor

Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü, Suriye'nin Azez ilçesinde açtığı halk eğitim merkezleriyle Suriyelileri meslek sahibi yapıyor

04 Aralık 2018 Salı 11:13
Suriye'de Türkiye'nin açtığı halk eğitim merkezleri meslek öğretiyor

AZEZ (AA) - Suriye'nin Azez ilçesinde Kilis Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı halk eğitim merkezleri, Suriyelilere meslek öğretiyor.

Azez ilçe merkezinde yaklaşık 3 ay önce faaliyete geçen merkezde her kesimden Suriyeliler mesleki eğitim alıyor ve Türkçe öğreniyor.

Kuaförlük, grafik tasarım, terzilik, elektrik ve elektronik teknisyenliğiyle ağır makinelerin işletilmesi ve bakımı alanlarında kurslar da veriliyor.

Yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu merkezde erkekler, elektrik, grafik tasarım, Türkçe ve telefon tamiri kısımlarına rağbet gösteriyor.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mahmut Kesikminare ve beraberindeki eğitim koordinatörleri sık sık halk eğitim merkezini ziyaret ederek, öğrencilerin gelişimini ve merkezin ihtiyaçlarını kontrol ediyor.

AA muhabirine konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Remi Allavi, "Burada alınan eğitimlerle öğrencilerimiz meslek sahibi olacaklar. Bir kısmı daha öncesinden bazı meslek dallarında çalışmışlardı. Şimdi yeni meslekler öğreniyorlar." ifadelerini kullandı.

Allavi, kadınların kurslara daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

Kuaförlük alanında eğitim gören Samer Zekkur, uygulamalı eğitimler aldıklarını belirterek "Eğitimimiz tamamlandığında kendime bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Allah Türkiye'den razı olsun." diye konuştu.

Azez ilçe merkezi dışında, ilçeye bağlı Mare, Soran ve Ahtarin beldelerinde de halk eğitim merkezleri bulunuyor.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:13
  1. Halk Eğitim Merkezi
  2. Suriye

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