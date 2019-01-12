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Suriye'de terörden temizlenen bölgede "112 acil komuta merkezi" hizmete açıldı

Sağlık Bakanlığınca Suriye'de terörden temizlediği bölgelere geri dönüşleri teşvik etmek ve artan nüfusa hizmet vermek için Çobanbey beldesinde 112 acil komuta merkezi telsiz sisteminin açılışı yapıldı- Bölgede mobil iletişim sistemlerinin yeterince çalışmaması ve telli hat altyapısının olmaması nedeniyle acil sağlık hizmeti çağrı merkezi hasta sevklerini ve sağlık vakalarını etkin yönetecek

12 Ocak 2019 Cumartesi 15:29
Suriye'de terörden temizlenen bölgede "112 acil komuta merkezi" hizmete açıldı

ÇOBANBEY (AA) - Suriye'de terörden temizlediği bölgelerde hayatın normalleşmesini sağlamak ve geri dönüşleri teşvik etmek için Çobanbey beldesinde 112 acil komuta merkezi telsiz sistemi hizmete açıldı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelere geri dönüşleri teşvik etmek ve bu yolla artan nüfusa hizmet vermek için sağlık hizmetlerine bir yenisini ekledi.

Bakanlık, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Çobanbey'de 112 acil komuta merkezi telsiz sistemini bölge halkının hizmetine sundu.

Bölgede mobil iletişim sistemlerinin yeterince çalışmaması ve telli hatların altyapısının olmaması nedeniyle telsiz sistemi, hasta sevklerini ve sağlık vakalarını etkin şekilde yönetecek.

53 dijital telsiz ile çalışan sistemin devreye girmesiyle 22 acil sağlık hizmet istasyonu ile sağlık hizmetine muhtaç olanlar arasında irtibat sağlanmış oldu.

Komuta merkezinde Türkiye'nin eğittiği Suriyeliler görev yapacak.

Açılışa Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof.Dr. Rahmi Kılıç, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Sırrı Kotanoğlu ile daire başkanları Ali Özhan, Mustafa Taşkın, Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Emrah Şenel ve sağlık çalışanları katıldı.

Heyet açılış öncesi Sağlık Bakanlığının inşa ettiği Mare, Bab ve Çobanbey hastanelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

- Koordinasyon merkezi olacak

Acil sağlık hizmetleri uzmanı komuta merkezi sorumlusu Sezer Saykal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 22 sağlık merkezi ve 24 ambulansla hastalara hastane öncesi sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Saykal, "Bölgemizde mobil hatlarına yeterince çalışmaması durumundan dolayı, dijital telsiz sistemi ile koordinasyonu sağlamaktayız. Bölgedeki 7 hastanenin koordinasyonunu buradan yönetmekteyiz. Türkiye sevk olacak ve ya bölgede tedavisi yapılacakların da koordinasyonu aynı merkezden yönetilecek." dedi.

- Türkiye bölgeye şifa oluyor

Terörden arındırılan Suriye bölgelerindeki hastaneleri inşa ederek yeniden sağlık hizmeti başlatan Sağlık Bakanlığı, bölgedeki hayatın normalleşmesi için önemli projelere imza attı.

Sağlık Bakanlığı, Suriye'de geri dönüşlerle nüfusu giderek artan Azez, Bab, Cerablus, Afrin, Mare ve Çobanbey'deki ihtiyaca yanıt verebilmek için toplamda 650 yatak kapasiteli hastane inşa etti.

Suriyeli sağlık görevlilerinin eğitimiyle de yakından ilgilenen bakanlık, 5 başhekim, 4 hastane müdürü, 5 başhemşire, bir uzman doktor, 8 doktor, 61 sağlık personeli ve 34 teknik personeli Suriyeli meslektaşlarının eğitimi için görevlendirdi.

Bu kapsamda Türkiye'den bölgeye giden sağlık çalışanları bin 832 Suriyeli personelin eğitimini kısa sürede tamamladı.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 15:29
  1. 112 Acil Komuta Merkezi
  2. Çobanbey
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. Suriye

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