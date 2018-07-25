Suriye'de terör vahşeti! Ölü sayısı 100'ü geçti

Beşşar Esed rejimi hâkimiyetindeki Süveyde’de bugün en az 4 intihar saldırısı düzenlendi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, sabahtan beri süren saldırı ve çatışmalarda yüzden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Bölgede en az o kadar da yaralı bulunuyor.

DAEŞ ÜSTLENDİ

Terör örgütü DAEŞ, saldırıları üstlendi.

Süveyde'nin merkezi rejimin hâkimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DAEŞ'in varlığı sürüyor.

Bugün, son aylarda rejim kontrolündeki bir bölgede gerçekleştirilen en kanlı saldırıların gerçekleştirildiği bildiriliyor.