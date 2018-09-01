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Suriye'de son bir ayın korkunç bilançosu açıklandı!

Suriye'de son bir ay içinde toplam 391 sivilin katledildiği açıklandı. Katledilenlerin büyük çoğunluğunun Esed rejimi tarafından öldürüldüğü düşünülüyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 11:48
Suriye'de son bir ayın korkunç bilançosu açıklandı!

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 391 sivilin katledildiğini açıkladı.

SNHR yayımladığı ağustos ayı raporunda, Suriye'de geçen ay 66'sı çocuk, 37'si kadın 391 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ağın raporunda, Esed rejiminin geçen ay 13'ü çocuk, 8'i kadın 239 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin saldırılarında ise geçen ay 20'si çocuk, 7'si kadın 36 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın ise 3'ü çocuk, 3'ü kadın 15 sivili öldürdüğü belirtildi.

Raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 5'i çocuk, 1'i kadın 12 sivili öldürdüğü aktarılırken, askeri muhaliflerin ise 1 kadını öldürdüğü kaydedildi. Kimliği belirsiz tarafların ise 25'i çocuk, 17'si kadın 88 sivili öldürdüğü ifade edildi.

8 AYDA 8 BİN 36 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

SNHR, bu yılın ocak- ağustos döneminde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 6 bin 36 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

Rapora göre, ocakta 774, şubatta bin 389, martta bin 241, nisanda 408, mayısta 354, haziranda 593, temmuzda 886, ağustosta ise 391 sivilin öldürüldüğü aktarıldı.

Suriye'deki sivillerin korunması çağrısı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi. 

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 11:48
  1. Suriye
  2. Sivil katliamı
  3. Esed rejimi
  4. 391 ölü
  5. SNHR
  6. Suriye İnsan Hakları Örgütü
  7. Korkunç bilanço

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