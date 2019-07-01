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Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, yılın ilk yarısında çoğu rejim tarafından olmak üzere 468'i çocuk, 285'i kadın toplam bin 864 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü bildirdi - Rejim, son 6 ayda 142 kişiyi işkence ederek öldürdü

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
Suriye'de son 6 ayda bin 864 sivil öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de yılın ilk 6 ayında bin 864 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü açıkladı.

SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı raporunda bu yılın ilk yarısında 468'i çocuk, 285'i kadın toplam bin 864 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçlerinin, 211'i çocuk ve 136'sı kadın 891 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Rus güçlerinin saldırılarında 34'ü çocuk ve 21'i kadın 149 sivilin yaşamını yitirdiğinin belirtildiği raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın 33'ü çocuk, 10'u kadın 99 sivili öldürdüğü ifade edildi.

Rapora göre, terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırılarda 11'i çocuk, 7'si kadın 82 sivil ölürken, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 20'i çocuk, 17'si kadın 64 sivil yaşamını yitirdi.

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların 10'ü çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 39 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılan raporda, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 149'u çocuk ve 93'ü kadın toplam 540 sivili öldürdüğü kaydedildi.

SNHR, bu yıl ocakta 197, şubatta 246, martta 334, nisanda 324, mayısta 416 ve haziranda 347 sivilin öldürüldüğünü ifade etti.

Raporda öldürülenlerden 15'inin sağlık çalışanı, 6'sının Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) gönüllüsü olduğu bildirildi.

Ayrıca 142'si rejim tarafından olmak üzere 159 kişinin işkence görerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.




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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:12
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