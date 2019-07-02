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Suriye'de son 6 ayda 2 bin 460 kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de bu yılın ilk yarısında 117'si çocuk, 122'si kadın toplam 2 bin 460 kişinin alıkonulduğunu duyurdu- Raporda, alıkonulanlardan bin 204'ünün zorla kaybettirildiği kaydedildi

02 Temmuz 2019 Salı 11:26
Suriye'de son 6 ayda 2 bin 460 kişi alıkonuldu

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de bu yılın başından itibaren büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 2 bin 460 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR, Suriye'de alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, bu yılın ilk 6 aylık döneminde ülke genelinde 117'si çocuk ve 122'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 460 kişinin alıkonulduğunu açıkladı.

Raporda, alıkonulanlardan bin 204'ünün zorla kaybettirildiği, yani akıbetleriyle ilgili bilgi alınamadığı ifade edildi.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçlerinin, 80'i çocuk ve 97'si kadın olmak üzere toplam bin 733 kişiyi alıkoyduğu belirtilen raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 22'si çocuk ve 16'sı kadın toplam 337 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu bilgisine yer verildi.

Rapora göre, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 14'ü çocuk ve 9'u kadın olmak üzere toplam 374 kişiyi alıkoyarken, terör örgütü DEAŞ ise söz konusu süre içerisinde 1'i çocuk 16 kişiyi alıkoydu.

SNHR, bu yıl ocakta 567, şubatta 347, martta 357, nisanda 459, mayısta 394, haziranda ise 336 kişinin Suriye'deki çatışan taraflarca alıkonulduğunu aktardı.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

SNHR'nin 30 Nisan'da yayımladığı raporunda, Esed rejiminin, iç savaşın başından Nisan 2019'a kadar geçen sürede, alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek öldürdüğü belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:26
  1. deaş
  2. Esed
  3. SNHR
  4. Suriye
  5. Suriye İnsan Hakları Ağı
  6. YPG/PKK

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