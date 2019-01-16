Suriye'de sel mağduru ailelere yardım AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyelerince temin edilen yardımları taşıyan tır, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere gönderildi

HATAY (AA) - AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri, Suriye'nin Türkiye sınır hattındaki Atme kampında selden etkilenen ailelere soba, battaniye, gıda ve çocuk paketi yardımında bulundu. AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selden etkilenen ailelerin yanında olduklarını söyledi. Suriye'de çadırlarda barınan ailelerin soğukla da mücadele ettiklerini belirten Horoz, ''Kampanyamıza AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin yanı sıra ilçemizdeki birçok vatandaşımız da destek verdi. Bu yardımlarla ailelerin biraz olsun yaralarını sarmak istiyoruz.'' dedi. Reyhanlı Belediyesi önüne yanaştırılan tıra yüklenen malzemelerin içerisinde çok sayıda yaşamsal malzemenin yer aldığını aktaran Horoz, ''Soba, battaniye, gıda, bebek ürünleri, ailelerin nefes almasını sağlayacak. Yardımların temin edilmesinde katkısı olanlara teşekkür ederim.'' diye konuştu. Yardım tırı daha sonra Suriye'deki ailelere ulaştırılmak üzere uğurlandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.