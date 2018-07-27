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Suriye'de savaşın kaybedeni çocuklar

Birleşmiş Miilletler, Suriye'de devam eden iç savaşta 7 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ya da yaralanıp sakatlandığını açıkladı.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:12
Suriye'de savaşın kaybedeni çocuklar

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, doğrulayabildikleri rakamlara bağlı olarak Suriye'de savaşın başından beri 7 binden fazla çocuğun çatışmalarda hayatını kaybettiğini ya da yaralanıp sakatlandığını söyledi. 

Suriye'deki insani duruma ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendiren Gamba, savaşın öldürülen, sakat bırakılan, savaşçı olarak kullanılan, cinsel istismara maruz kalan çocuklar üzerindeki ''akılalmaz'' etkilerine dikkati çekti. 

BM'nin bu yılın başından beri çocuklara yönelik bin 200'den fazla çocuk ihlali gözlemlendiğini, 600'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ya da sakat bırakıldığını ifade eden Gamba, ''Suriye'de savaşın başından beri 7 binden fazla çocuk çatışmalarda hayatını kaybetti, yaranlandı ve sakatlandı ama bu sadece doğrulayabildiğimiz rakam, sayının 20 binden fazla olduğunu yansıtan doğlulayamadığımız rakamlar da var.'' dedi. 

Gamba, Suriye'de ''savaşın içinde doğan çocukların barışın kelime anlamını dahi bilmediklerini'' sözlerine ekledi. 

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE İDLİB ENDİŞESİ

Öte yandan, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'ndeki ülkelerinin çoğu, Suriye'de bir sonraki çatışma bölgesinin, daha önce pek çok kez yerinden edilen yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı İdlib olmasından derin endişe duyduklarını dile getirip güvenli ve engelsiz insani erişimlere izin verilmesi çağrısı yaptı. Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dimitry Polyanski ise Suriye'de kuşatma altında bölge kalmadığını iddia etti. 

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 22:12
  1. Suriyedeki Filistinliler
  2. Birleşmiş Milletler
  3. Savaş Ay

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