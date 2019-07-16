Suriye’de savaşın çocuklarına ilk kaykay parkı

Suriye’de iç savaşın en ağır bedelini ödeyen çocukların yüzü ilk kaykay parkı ile güldü.

Suriye’de 8 yılı geride bırakan, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği ve milyonlarca insanın yerinden edildiği iç savaşın en ağır bedelini ödeyen çocuklar oldu. Savaşın gölgesinde çocukluk sevincini yaşayamayan çocuklar için Suriye’de ilk kaykay parkı yapıldı.

Kaykay parkı Avusturya merkezli SOS Çocuk Köyleri, Alman Kaykay Yardım Vakfı ile uluslararası yardım kuruluşları tarafından başkent Şam’ın batısındaki Kudsaya bölgesinde terk edilmiş bir parkın yerine 26 gün içinde inşa edildi.Yardım kuruluşları tarafından yapılan açıklamada, parkın çocuklara savaşın korkunç yüzünü unutup eğlenmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Alman yardım vakfı, proje kapsamında Suriye’ye onlarca kaykay gönderileceğini ve gönüllüler tarafından çocuklara eğitim verileceğini duyurdu.

Açılış günü kaykay ile ilk kez tanışan çocuklar, sıraya girip heyecanla bekledi. Ailesiyle birlikte Doğu Guta’dan kaçıp Kudsaya’ya sığınan 14 yaşındaki Yusuf, “İlk önce burada çalışan yabancıları gördük. Ben ve arkadaşlarım projeyi öğrendiğimizde, bu sporu öğrenmeye karar verdik. Yabancılar buradan ayrılana kadar onlardan öğrenmeye devam ettik. Çok iyi öğrendiğimiz için benden ve arkadaşlarımdan daha fazla çocuk yetiştirmemizi istediler. Bu sporda çok iyi olduğumu hissediyorum" sözleriyle heyecanını paylaştı.

Parkın yapımında yabancı müteahhitlere yardım eden gençlerden 18 yaşındaki Wassim Kamal ise kaykayın stresi azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Wassim, "Bu sporda, yukarı ve aşağı kayıyorsunuz. Aşağı kaydığınızda tüm negatif enerjinizin gittiğini ve pozitif bir enerjinin geldiğini hissediyorsunuz" diye konuştu.

Alman vakfında çalışan ve eskiden öğretmen olan Taylor Stitman, "Kaykaycılar bir araya gelirse, hangi ırktan, hangi düşünceden, hangi dinden ne olursan ol fark etmez. Kaykaycılar kaykaycıdır ve kaykaycıları nefretsiz, kavgasız bir araya getirirler. Bu harika" ifadeleriyle kaykay sporunun önemini belirtti.

Suriye’de iç savaş 2011 yılında başladı. Türkiye iç savaştan kaçan en fazla Suriyeli mülteciye kucak açan ülke oldu. Resmi rakamlara göre Türkiye’de şu anda geçici koruma statüsünde yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyeli yaşıyor. Bunlardan 1 milyonu ise çocuk.