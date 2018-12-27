0553 313 94 23

Suriye'de sağanak sığınmacı kamplarını sular altında bıraktı

İdlib ve Lazkiye kırsalında 2 gündür süren ve sele dönüşen sağanak nedeniyle 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı

27 Aralık 2018 Perşembe 10:26
Suriye'de sağanak sığınmacı kamplarını sular altında bıraktı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib ve Lazkiye illerinin kırsalında iki gün önce başlayan ve dün şiddetini artıran yağışlar sele dönüştü. Sağanak nedeniyle yaklaşık 70 bin sivilin yaşadığı 11 sığınmacı kampı sular altında kaldı.

Gece saatlerinde meydana gelen selden çok sayıda sığınmacı kampı etkilenirken pek çok çadır suya kapıldı. On binlerce sığınmacının çadırı sel sonrası çamur birikintilerinin arasında kaldı.

Sel sonrası Atme, Kah, Kerame, Hüda ve Ömer kampları ile Lazkiye kırsalındaki Hırbatül Cevz bölgesindeki kamplardan yardım talebi geldi.

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'deki STK'ler ile selden etkilenen aileler için İdlib merkezine yakın bölgede geçici konaklama merkezi kurulacağı duyuruldu.

Selden zarar gören Ömer kampı sakini Sait Sait, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldan beri kamplarda meydana gelen en büyük yağış olduğunu söyledi.

Sait, "Kampları su bastı. Bazı kamplar yıkıldı.150 ile 200 çadır kent kısmen veya tamamen zarar gördü. Yağışlardan mağdur olanlar daha güvenli bölgelere çadırlarını terk edip çıktı." dedi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin ellerindeki kısıtlı imkanlarla kamp sakinlerini tahliye etmeye çalıştığını belirten Sait, "Felaket derecesinde olan bu yağış sonrası mağduriyeti gidermek için mutlaka Türkiye gibi komşu devletten müdahale etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Bir diğer kamp sakini Abdüllatif Muhammed de binlerce ailenin selden etkilenmemek için yüksek tepelere çıktığını anlattı.

- "Kamplar sakinlerinin üzerine yıkıldı"

Muhammed, "Kamplarda altyapı yapılmadı. Kanalizasyon da yok. 8 yıldan bu yana ilk defa böyle bir yağış yaşadık. Kamplar sakinlerinin üzerine yıkıldı. İnsanların geçim kaynağı olan küçükbaş hayvanlar selde boğuldu. Sivil yardım kuruluşlarının böylesi bir afeti gidermesi mümkün değildir. O yüzden Türk hükümetinin acil bir şeklide müdahale etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Selde çadırı zarar gören Ahmet Arif de tüm eşyalarının ve yemek malzemelerinin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Arif, "Bu çadırda 3 aile yaşıyoruz. Çocuklarımı nereye götüreyim? Çocuklarımı nereye, nasıl çıkardığımı bilmiyorum. 85 yaşındaki babamı hastaneye kaldırdım durumu nedir bilmiyorum. Ne yiyeceğimiz ne üzerinde yatacak bir şeyimiz kaldı. Ben ne yapayım nereye gideyim." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:26
  1. İdlib
  2. sel
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor
    1. Dev petrol arama platformu, İstanbul..
    2. Suçüstü enselenen cepçinin sözleri pes..
    3. Heyete müracaatta limit güncellemesi
    4. Bakan Albayrak Twitter'dan duyurdu!..
    5. "Bankaların reel sektöre daha fazla..
    6. Atiker Konyaspor ilk yarıdan memnun
    7. Teşvikler iş dünyasını sevindirdi
    8. Avrupa borsaları
    9. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    10. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    11. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    12. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    13. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    14. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    15. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    16. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    17. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    18. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    19. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    20. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu