0553 313 94 23

Suriye'de Rusya'ya ait bir güvenlik şirketi daha ortaya çıktı

Rusya'nın askeri faaliyetlerinde rol alan "Kalkan" isimli bir özel güvenlik şirketinin Suriye'de varlık gösterdiği tespit edildi

30 Temmuz 2019 Salı 12:16
Suriye'de Rusya'ya ait bir güvenlik şirketi daha ortaya çıktı

ANKARA (AA) - Rusya'nın askeri faaliyetlerinde rol alan "Kalkan" isimli bir özel güvenlik şirketinin, Suriye'de varlık gösterdiği ortaya çıktı.

Rus gazetesi Novaya Gazeta’nın "3 Rus vatandaşının Suriye'de öldüğü"ne ilişkin haberiyle, Rus özel güvenlik şirketi Kalkan'ın Suriye'de varlık gösterdiği tespit edildi.

Rus askeri yetkililerinin ölenlere ilişkin bilgi sahibi olmadığı belirtilen haberde, bu paralı askerlerin "Kalkan" mensubu olduğu ifade edildi.

Rusya'nın Suriye'de Wagner Grup, Vega Güvenlik, Slav Birliği ve Moran Güvenlik Grubu gibi askeri güvenlik şirketleri de bulunuyor.

Güvenlik şirketleri, sıcak çatışmaların yaşandığı bölgelerde özellikle bazı Batı ülkeleri ve Rusya tarafından, özel operasyonlar ve inkar etmeyi gerektirebilecek birtakım askeri faaliyetlere personel temin ediyor.

- Öldürülen 3 paralı asker

Denis Korotkov imzalı habere göre, 15 Temmuz’da Tankist, Şaman ve Kayrat lakaplı Rus vatandaşı 3 paralı asker, Suriye’nin Palmira kentinin kuzeyinde çıkan bir çatışmada öldü.

Haberde, bu kişilerin ölüm raporlarının Suriyeli bir general tarafından Arapça hazırlandığı ancak Lazkiye'deki Rus hava üssü Hmeymim’de mühürlendiği öne sürüldü.

Öldürülen paralı askerlerin 2018’den itibaren Rusya'nın Kubinka kentindeki 45. Muhafız Tugayı Hava İndirme Özel Kuvvetler Birliğine bağlı özel bir askeri şirkette çalıştıkları iddia edilen haberde, Tankist ve Şaman lakaplı iki paralı askerin kimliklerine ilişkin detaylı bilgi verildi. Kayrat lakaplı asker hakkında ise detaylı bilgiye ulaşılamadı.

Rus vatandaşı olan Tankist ve Şaman’ın, Ukrayna’nın doğusunda Kiev yönetimine karşı ayrılıkçılar ile birlikte savaştığı ifade edilen haberde, her iki kişinin de daha sonra özel askeri şirket Vagner'de paralı asker olarak çalıştığı kaydedildi.

İki paralı askerin cesetlerinin Rusya’ya getirildiği vurgulanan haberde, arkasında eski subayların bulunduğu iddia edilen Kalkan şirketinin sahibinin bilinmediği belirtildi.

- Özel askeri şirketi "Kalkan"

Özel askeri şirket "Kalkan", ilk olarak 2018’de ortaya çıktı. Şirketin üssü Rusya’nın Moskova’ya bağlı Kubinka şehrinde bulunuyor.

Rusya Hava Kuvvetleri’nin 45. Muhafız Tugayı Hava İndirme Özel Kuvvetler Birliği ile ilişkisi olduğu iddia edilen şirketin sahibi bilinmiyor. Şirketin arkasında Savunma Bakanlığı'nda çalışanlar veya eski generaller olduğu belirtiliyor.

Kalkan ile bağlantısı olan hiçbir Rus veya yabancı tüzel kişi tespit edilemiyor. Suriye’de halen 5 şirketin güvenliğini sağlayan Kalkan’ın, söz konusu şirketleri koruyan ekipleri 25-30 kişiden oluşuyor.

Personelin dönüşümü 3 ayda bir yapılsa da isteğe bağlı görevlendirme süresi uzatılabiliyor.

Kalkan'da çalışan paralı askerler geçen yıl 180 bin ruble (yaklaşık 16 bin TL) kazanırken bu yıl ise 120 bin rubleye (yaklaşık 10 bin 600 TL) çalışıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:16
  1. kalkan
  2. paralı asker
  3. Rus
  4. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Veocel yeni teknolojisini tanıttı
    1. Veocel yeni teknolojisini tanıttı
    2. Yol ortasında kalan minare görenleri..
    3. GÜNCELLEME - Adana'daki 4 milyon 795..
    4. Çeşmeli satranççılardan önemli başarı
    5. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    6. İncir ihracatında 2019 yılı hedefi 50..
    7. Sivrihisar’da açık hava sineması..
    8. Türkiye'den kritik NATO ve S-400..
    9. Bünyan’da Kurban Kesim Kursu Açıldı
    10. Başkan Oprukçu hemşehrilerini dinliyor
    11. 72 yaşındaki emekli öğretmen motoruyla..
    12. FETÖ’den aranan öğretmen tutuklandı
    13. Başkan Yüce: “Akçay Barajı doğaya..
    14. Melih Gökçek paylaştı, Twitter..
    15. "Çin'den Londra'ya kadar doğrudan..
    16. "Avcı Kız" operasyonunda 99 şüpheli..
    17. Denizli’de toplu ulaşımda online ödeme..
    18. Mithat Körler, Belediye Başkanı..
    19. Başkan Durgut’dan Ordu Valisi Yavuz’a..
    20. Boko Haram teröristleri öldürüldü
    21. Kütahya’da kamyon otomobile çarptı: 4..
    22. Yaz aylarında tercih edilen gözlükler..
    23. Tekirdağ’da başıboş köpekler 13..
    24. Kızıltepe’deki kavgada ölen adamın..
    25. Antalya’da balayındaki Kazak turist,..
    26. Başkan Kalaycı: “Altyapı için yapılan..
    27. Japonlar ortalama yaşam süresinde..
    28. Kepez ‘in sokakları tertemiz
    29. KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in..
    30. Selçuklu’da kurban satışı başladı
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!