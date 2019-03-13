Suriye'de rejim ve Rusya protesto edildi

AZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Azez ve Bab ilçelerinde Beşşar Esed rejimi güçlerinin düzenlediği beyaz fosfor saldırıları ve rejimin garantörü Rusya protesto edildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ve Bab ilçelerinde halk, rejimin dün 23.00 sularında İdlib'de gerçekleştirdiği beyaz fosforlu saldırılardan sonra sokağa döküldü.

Yaklaşık 100 sivil, "Rusya'nın projesi Esed'in kalması, muhaliflerin ölmesi", "Saldırılar Rusya'nın yalancı olduğunu ortaya koydu", "Garantör (Rusya) gümrük yollarına hakim olmak için Hıreytan, Hayyan, Anadan, Kefer Hamra, Temaniye, Serakib, Han Şeyhun'u vuruyor", "Tüm dünya Suriyelilerin ölümüne, zorla göç ettirilmesine ve Suriye'nin yıkılmasına saldırılar yaparak ya da vaatler vererek ortaktır" yazılı dövizler taşıdı.

Rejim, dün 23.00 sularında İdlib'in Temaniye beldesini, silah olarak kullanımı yasaklanan beyaz fosfor ile vurmuştu.

Kısa süre sonra rejim, Hıreytan, Hayyan, Anadan, Kefer Hamra, Han Şeyhun'a saldırı düzenlemeye başladı. Muhaliflere ait uçak gözlem evi de rejimin garantörü Rusya'ya ait SU 34 tipi savaş uçaklarının Serakib'deki bir sığınmacı kampını hedef aldığını bildirdi. Dün geceki saldırılarda en az 2 sivil öldü, 19'dan fazla sivil yaralandı.

Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, Soçi mutabakatını ihlal ederek, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içindeki sivil yerleşimlere bu yılın başından itibaren düzenledikleri hava ve kara saldırılarında en az 126 sivil hayatını kaybetti, 380'den fazla sivil yaralandı.

Rejim güçleri, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'deki ateşkesi sağlamlaştırmak için imzalanan Soçi mutabakatına rağmen saldırılarına aralıklarla devam ediyor. Astana anlaşması çerçevesinde Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunurken, askeri muhalifler son günlerde İdlib'deki saldırılara Hımeymim üssünden kalkan Rus uçaklarının da eşlik ettiğini bildiriyor.